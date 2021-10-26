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Audi отзывает более 31 тысячи машин в России

Autorating.ru
1 час назад

Печально известные подушки безопасности уже обанкротившейся компании Takata «привезли» на сервисные станции миллионы автомобилей, и отголоски скандала продолжают периодически всплывать новыми отзывными кампаниями. Например сегодня, российский офис Audi объявил об призыве на сервис 31 270 легковушек А4 и А6, реализованных на нашем рынке с 2005 по 2007 год.

Audi отзывает более 31 тысячи машин в России
Фото: AudiAudi

В этот раз «четвёрки» и «шестёрки» едут бесплатно менять модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Причина замены — корпус газогенератора, который со временем и под действием влаги, может растрескаться и при срабатывании эйрбэга разлететься на осколки, угрожающие здоровью пассажиров в салоне.

Самостоятельно узнать попал ли ваш автомобиль под отзыв можно сверившись со списком VIN-номеров.

Бортжурнал,Audi,
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