Почему автомобили не дешевеют

Многие потенциальные покупатели автомобилей в начале 2021 года задались вопросом, есть ли смысл приобретать машину прямо сейчас. Дело в том, что зимой произошел сильный скачок цен на авто. Эксперты считают, что так называемого "отката" стоимости ждать уже не приходится. По прогнозам, это может произойти лишь в том случае, если курс рубля к валютам очень сильно укрепится и в экономике страны случится серьезный прорыв.

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По каким причинам практически все автобренды, представленные на российском рынке, повысили и продолжают повышать цены, эксперты рассказали порталу "За рулем".

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Падение производства и дефицит

Основная причина скачка цен – как и в других сферах, локдаун из-за пандемии. Нарушились цепочки поставок комплектующих, возникли проблемы с производством чипов для автомобильной электроники в Китае. Это привело к падению производства, которое коснулось большинства автобрендов. Спрос на рынке превысил предложение, возник дефицит.

Возник "рынок" продавца

Как обычно и бывает во время дефицита, ситуацией не преминули воспользоваться автодилеры. Она начали продавать машины с огромным количеством дополнительного оборудования. В обычных рыночных условиях такая продажа была бы просто невозможной, но на фоне локдауна покупатели на многое закрывают глаза.

Эксперты привели конкретны примеры. При покупке бюджетного авто в 2021 году нужно готовиться к тому, чтобы переплатить за оборудование 150–200 тыс. рублей – иначе машину просто не продадут.

Ажиотаж

Потенциальные покупатели боятся нового роста цен, а потому согласны приобрести практически любое авто, которое более или менее их устраивает. Они уже не так придирчиво оценивают потенциальные машины. Такая ситуация сильно "подогревает" рынок.

Автопроизводители хотят вернуть убытки

Производители автомобилей за время пандемии тоже понесли огромные убытки. Разумеется, теперь они пытаются их восполнить, и первый способ – повышение цен. Хотя речь идет не только о потерях за время локдауна. Не все производители оправились от обвала рубля 2014 года.