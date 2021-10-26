Запатентован уникальный российский аэромобиль без крыльев

В базе Роспатента появились изображения уникального аэромобиля Flyter, разработанного воронежским стартапом Scienex. У аппарата нет ни крыльев, ни видимых винтов (они спрятаны в корпусе). По словам разработчика, Flyter способен летать с максимальной скоростью более 100 километров в час и преодолевать расстояние свыше 100 километров. Перед Scienex стояла задача создать аэромобиль, который бы идеально вписался в городскую среду, чтобы его можно было использовать в качестве такси.

Фото: © Scienex © Scienex

Проекту Flyter уже три года, и только сейчас компания получила патент на промышленный образец. Вопреки ожиданиям, аппарат в точности повторяет концепт, изображения которого были опубликованы в конце 2020 года. Известно, что в длину аэромобиль достигает пяти метров, а его ширина составляет два метра, то есть примерно соответствует одному парковочному месту.

Scienex

У Flyter каплевидная обтекаемая форма, которая «обеспечивает высокие аэродинамические показатели». При этом крылья отсутствуют, а в воздух Flyter поднимают 16 винтов, которые спрячут в сквозных колодцах в корпусе аэромобиля. На патентных изображениях можно заметить два отверстия снизу в передней части и два — сзади. Известно, что корпус Флайтера изготовлен из углеводородного волокна, предусмотрены несколько вариантов компоновки салона.

По оценкам Scienex, уже в обозримом будущем аэротакси может получить массовое распространение. «Скорее всего, это случится уже в этом десятилетии, а возможно, даже в этой пятилетке», — заявил Тырнов.