Почему "умные" системы не работают в плохую погоду

Современный автомобиль оснащен умной электроникой, которая следит за множеством моментов - соблюдением разметки, сближением с другим транспортом, нужной траекторией движения. Водитель привыкает, что часть задач во время движения берет на себя техника, и расслабляется.

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Однако в снег и дождь некоторые системы перестают работать, поэтому автовладельцам приходится полагаться лишь на свои навыки. Американская автомобильная ассоциация провела ряд экспериментов, доказавших это, пишет aif.ru.

Например, для испытания работы систем автоматического экстренного торможения (АЕВА) перед автомобилем ставили надувное препятствие, имитирующее другую машину. На ней были нанесены знаки и светоотражающие элементы. В солнечную погоду система срабатывала грамотно: количество касаний препятствия достигало всего 17 процентов. В дождь число ошибок составило 33 процента.

Еще хуже в непогоду работает система удержания в полосе (ALKA). Автоматика отключалась без предупреждения. В ходе испытаний в дождь и снег в 69 процентах случаев машина пересекала линию разметки и уходила на соседнюю полосу.

Проблема в том, что подобная электроника полагается на радары и камеры. Некоторые автомобили имеют свои лазерные устройства, определяющие расстояния. Но все они очень зависимы от погодных условий.

Весьма метеочувствительны адаптивный круиз-контроль, система предупреждения об опасном сближении. Когда идет снег или дождь, радиоволны начинают отражаться не только от фактических препятствий, но и от капель или хлопьев снега. Помощники - "автопилоты" тоже начинают сбоить, принимая препятствия за туман или отражение света.