Каких пешеходов нужно опасаться водителям

Нередко ДТП происходят по вине пешеходов. Они либо переходят проезжую часть не по "зебре", либо надевают наушники, не обращая внимание на происходящее.

Пешеходы из так называемой категории "Телефонные зомби" являются ныне одними из самых опасных. Человек смотрит в смартфон и не обращает внимание на улицу. В эту же группу входят любители слушать музыку в наушниках, которые не слышат шум подъезжающего автомобиля. Сосредоточенные на гаджетах всегда опасны на дороге, поэтому приближаться к ним надо очень осторожно.

Часто непредсказуемым на проезжей части бывает поведение детей, так как у них отсутствует понимание опасности текущей ситуации. До 10-летия у детей плохо развито периферическое зрение, и угол обзора меньше, чем у взрослых. Смотря перед собой, ребенок может не увидеть приближающийся сбоку автомобиль.

Сохранять внимательность водителям необходимо, когда "зебру" переходят пожилые люди, у которых часто снижен слух и плохое зрение. Такие пешеходы не способны оперативно среагировать на опасность и отскочить в сторону от подъезжающей машины.