Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+15° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.46
Войти в почту

Пешеходы, которых нужно бояться водителям

Car.ru
58 минут назад

Нередко ДТП происходят по вине пешеходов. Они либо переходят проезжую часть не по "зебре", либо надевают наушники, не обращая внимание на происходящее.

Каких пешеходов нужно опасаться водителям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пешеходы из так называемой категории "Телефонные зомби" являются ныне одними из самых опасных. Человек смотрит в смартфон и не обращает внимание на улицу. В эту же группу входят любители слушать музыку в наушниках, которые не слышат шум подъезжающего автомобиля. Сосредоточенные на гаджетах всегда опасны на дороге, поэтому приближаться к ним надо очень осторожно.

Часто непредсказуемым на проезжей части бывает поведение детей, так как у них отсутствует понимание опасности текущей ситуации. До 10-летия у детей плохо развито периферическое зрение, и угол обзора меньше, чем у взрослых. Смотря перед собой, ребенок может не увидеть приближающийся сбоку автомобиль.

Сохранять внимательность водителям необходимо, когда "зебру" переходят пожилые люди, у которых часто снижен слух и плохое зрение. Такие пешеходы не способны оперативно среагировать на опасность и отскочить в сторону от подъезжающей машины.

Помимо того, в холодное время многие носят одежду с капюшонами, чем ухудшают себе обзор с обеих сторон. Человек при повороте на переход с тротуара просто не заметит транспорт, а шофер не успеет нажать на тормоз. В итоге - ДТП с неприятными последствиями.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители