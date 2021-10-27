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Renault изменит названия двух кроссоверов

Газета.Ru
56 минут назад

Два представленных на европейском рынке кроссовера Renault, модели Kadjar и Koleos, получат новые названия, сообщает «Автоновости дня». Как именно будут именоваться модели — пока неизвестно.

Renault изменит названия двух кроссоверов
Фото: renault.co.ukrenault.co.uk

Вместе с названиями изменится и позиционирование моделей. К примеру, Renault Kadjar останется «близким родственником» Nissan Qashqai, но получит полностью оригинальный кузов. Новый Koleos, который оснастят тремя рядами сидений и большим багажным отделением, заменит в модельном ряду марки в Европе минивэн Espace.

Преемник Kadjar должен появиться летом 2022 года, а наследник Koleos — весной 2023-го. Отмечается, что через два года Renault представит электрический «паркетник» Scenic E-Tech и неназванный купеобразный кроссовер, который будет серьезно отличаться от от актуального кросс-купе Arkana.

Ранее компания Renault объявила, что выходит на рынок Узбекистана.

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