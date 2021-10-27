Новый Range Rover появится в России в начале 2022 года

Дизайн внедорожника Range Rover пятого поколения успел раскрыться в Сети на прошлой неделе, так что на официальной презентации, вопросы остались лишь к технической части и свежему оборудованию. В пятом поколении Рэйнж переехал на масштабируемую архитектуру MLA-Flex добавившей вариативности к компоновке узлов и снабдившей внедорожник современными системами поддержки.

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Минималистичный дизайн кузова, со скрытыми дверными ручками, проработанным с точки зрения аэродинамики днищем и активными заслонками в воздухозаборниках позволили сократить коэффициент лобового сопротивления с 0,34 до 0,3 Cx. Топовые адаптивные светодиодные фары светят на полкилометра, «вырезают» встречный траффик, подсвечивают пешеходов и велосипедистов и повороты за счёт данных навигатора.

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На выбор, как и прежде, будут доступны стандартные и удлинённые версии, обе крупнее моделей четвёртого поколения, изначальная длина колёсной базы приросла 75 миллиметрами — до 2997, длиннобазный Рэйндж имеет между осями 3197 мм (+77). Длина, ширина, высота — 5052x2209x1870 мм, это на 53 мм длиннее и на 35 выше предшественника, длиннобазный вездеход вытянут до 5252 мм.

Компоновка салона в стандарте на пять седоков, также будет семиместное исполнение для удлинённой версии и топ-вариант с четырьмя капитанскими креслами в салоне. Минимум в багажнике — 312 л, максимум, что можно получить — 2601 л.

Подвеска спереди о двух поперечных рычагах, сзади новая пятирычажка, пневмостойки с адаптивными амортизаторами Bilstein по кругу и подруливающие задние колёса — стандартное оснащение. Блок управления пневмоподвески подвязан на данные навигационной системы, с её помощью Рэйндж заблаговременно подстраивает жёсткость для комфортного передвижения, в поворотах стабилизировать кузов будет электромеханическая система креноподавления, заменившая гидравлику.

Дорожный просвет по умолчанию — 160 мм, парковочное положение, для удобства посадки-высадки, опускает кузов до 110 мм, вседорожное поднимает до 235 мм, если этого мало, Range Rover может встать на цыпочки увеличивая клиренс до 295 мм. Полноприводную трансмиссию с восьмискоростным «автоматом» и двухстпенчатой раздаткой, дополнили задним электронноуправляемым дифференциалом помогающим раскидывать тягу между бортами и муфтой отключения в приводе передних колёс, которая размыкается на скорости от 35 до 160 км/ч сокращая расход топлива на треть.

«Мозг» в салоне — новая медиа-система Pivi Pro с изогнутым 13,1-дюймовым тачскрином, через неё Range Rover будет обновлять прошивки более 70 блокам управления. Она же взаимодействует с телематическим комплексом, позволяющим, например, управлять внедорожником дистанционно через смартфон.

Как и актуальный Defender, Range Rover получил вторую генерацию системы Terrain Response, подбирающие оптимальные настройки шасси, рулевого управления, педалей тормоза и акселератора для передвижения по траве, песку, гравию, снегу, грязи, в колее, на камнях, через брод, а также в динамике, комфорте, экономном и автоматическом режимах.