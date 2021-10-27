Почему на АЗС лучше заправлять автомобиль самому

Сегодня в России можно нередко встретить АЗС, на которых пытаются «развести» автомобилистов. Один из автолюбителей обратился к юристам, рассказав свой подобный случай.

Фото: Car.ru Car.ru

Водитель случайно заметил схему очередного обмана автозаправщиков. Автомобилист владеет довольно массивной машиной, поэтому часто заправляет большое количество топлива (50 л).

В очередной раз посетив автозаправку, водитель пошёл к кассе для оплаты горючего. При этом к его машине подошёл автозаправщик. Он открыл топливный бак, вставив туда пистолет.

Вернувшись назад автомобилист увидел, что авто заправлено, бак закрыт, а заправщик спокойно ожидает, когда автолюбитель уедет.

Сев в своё транспортное средство водитель увидел, что бак машины не полный. Подойдя к колонке, шофёр заметил, что ему не долили 5 литров. На претензии водителя, автозаправщик сказал, что он не причём, что ему нужно обратиться в кассу. Кассир тоже начал говорить что-то невнятное. В итоге после долгих неприятных разбирательств, автомобилисту всё-таки вернули деньги.

В итоге оказалось, что когда при заправке остаётся около 5 л, автозаправщик останавливает заправку. В это время работник кассы делает возврат денег, про которые клиент не знает. В итоге эту сумму кассир с заправщиком делят между собой.