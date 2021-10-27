Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.45
Войти в почту

Hyundai добавил Крете новую версию

Autorating.ru
1 час назад

Российская гамма исполнений кроссовера Hyundai Creta дополнена новой версией. Отныне переднеприводный паркетник в комплектации Classic можно будет заказать с двухлитровым мотором выдающим 149 сил и шестистиступенчатым «автоматом».

Hyundai добавил Крете новую версию
Фото: Hyundai Hyundai

В набор оснащения комплектации Classic входит две подушки безопасности, трекшн-контроль, системы антипробуксовки, помощник при старте на подъёме/спуске с горы, система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении, кондиционер, подогрев передних сидений, медиа-система с восьмидюймовым экраном и четырьмя динамиками, CarPlay и Android Auto, мультируль с регулировкой по вылету, светодиодные ДХО, наружные зеркала с электроприводом складывания, полка и дополнительный органайзер в багажнике.

Опционно, для «классической» Креты предложены пакеты Winter и Light, первый за 24 тысячи рублей установит обогревы руля, лобового стекла и форсунок омывателя, второй за 55 тысяч рублей заменит галогеновые фары на светодиодные, добавит противотуманки и датчик света.

Минимальная цена за комплектацию Prime (1,6 л, 123 л.с., МКП6) — 1 239 000 рублей. Максимальная цена за комплектацию Prestige (2,0 л, 149 л.с., АКП6 AWD) — 1 950 000 рублей.

Бортжурнал,Hyundai Creta,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители