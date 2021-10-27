Hyundai добавил Крете новую версию

Российская гамма исполнений кроссовера Hyundai Creta дополнена новой версией. Отныне переднеприводный паркетник в комплектации Classic можно будет заказать с двухлитровым мотором выдающим 149 сил и шестистиступенчатым «автоматом».

Фото: Hyundai Hyundai

В набор оснащения комплектации Classic входит две подушки безопасности, трекшн-контроль, системы антипробуксовки, помощник при старте на подъёме/спуске с горы, система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении, кондиционер, подогрев передних сидений, медиа-система с восьмидюймовым экраном и четырьмя динамиками, CarPlay и Android Auto, мультируль с регулировкой по вылету, светодиодные ДХО, наружные зеркала с электроприводом складывания, полка и дополнительный органайзер в багажнике.

Опционно, для «классической» Креты предложены пакеты Winter и Light, первый за 24 тысячи рублей установит обогревы руля, лобового стекла и форсунок омывателя, второй за 55 тысяч рублей заменит галогеновые фары на светодиодные, добавит противотуманки и датчик света.