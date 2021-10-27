Bugatti завершает производство Chiron

Компания Bugatti объявила о скором завершении производства гиперкара Chiron. Изначально планировалось выпустить ровно 500 экземпляров модели, и на сегодняшний день тираж практически полностью выбран. Еще открыты около 40 производственных слотов, причем заказать можно только Chiron Pur Sport и Chiron Super Sport.

Фото: © Bugatti © Bugatti

Гиперкар Bugatti Chiron представили широкой публике в рамках Международного автосалона в Женеве 2016 года. Модель сменила на посту успевший стать культовым Veyron. Уже с момента презентации стало понятно, что Chiron станет новым фаворитом покупателей — только за первые полтора года после дебюта марка получила порядка 300 заявок.

Первый гиперкар был доставлен покупателю уже весной 2017 года, еще четыре года потребовалось Bugatti, чтобы собрать все 300 автомобилей, заказанные изначально. К последней стадии производства же компания приступила только в 2021 году — сотрудникам французской марки осталось собрать меньше 40 автомобилей, прежде чем Chiron отправится на покой, уступил место новой модели.

Ещё можно заказать драйверский Chiron Pur Sport с двухметровым антикрылом или длиннохвостый Chiron Super Sport. Оба оснащены двигателем W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами, но на первом он выдает 1500 сил, а на втором — 1600.