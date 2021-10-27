Представлен «заряженный» Chevrolet Corvette Z06

Компания Chevrolet расширяет линейку Corvette: к базовому Corvette Stingray присоединился «заряженный» вариант с индексом Z06. Среднемоторный суперкар восьмого поколения укомплектовали 670-сильным «атмосферником» V8, позаимствованным у гоночного Corvette C8.R. С таким мотором новинка разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее обычного Corvette Stingray.

Слухи относительно двигателя подтвердились. Для «заряженого» суперкара выбрали 5,5-литровый двигатель с четырехклапанными головками, титановыми шатунами, системой смазки с сухим картером и «плоским» коленвалом (так называемый flat-plane), как у Koenigsegg Jesko или Ford Mustang Shelby GT500. По конструкции агрегат близок к 4,2-литровому битурбомотору Blackwing от седана Cadillac CT6-V и способен раскручиваться до 8600 оборотов в минуту.

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«Восьмерка» развивает 670 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента. Для сравнения: мотор LT2 объемом 6,2 литра у базового Corvette Stingray выдает 502 лошадиные силы и 637 НМ момента. Если же сравнивать с Corvette Z06 предыдущего поколения, то он комплектовался 659-сильным компрессорным агрегатом V8 6.2.

Пару «атмосфернику» 5.5 составит восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

«Заряженный» Corvette Z06 можно отличить от обычного по иному дизайну переднего обтекателя с воздухозаборником другой формы, боковым воздуховодам, новым накладкам на порогах, подвижному спойлеру и четырем патрубкам выпускной системы. В интерьере широко используется карбон. Подвеску перенастроили: переднюю колею расширили на три сантиметра, заднюю — на четыре. Кузов стал шире почти на десять сантиметров.

Corvette Z06 положены электронноуправляемая блокировка дифференциала, адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, лонч-контроль для эффективного старта, тормозные диски (370-миллиметровые спереди и 380-миллиметровые сзади), шестипоршневые передние роторы Brembo и резина Michelin Pilot Sport 4S ZP размерностью 275/30 ZR20 на передней оси и 345/25 ZR21 на задней.

Опциональный пакет Z07 включает углерод-керамические тормоза, спойлер большего размера, покрышки Michelin Sport Cup 2 R ZP и по-иному настроенную подвеску. В этом случае прижимная сила на 300 километров в час достигает 333 килограммов вместо 166 у стандартного Corvette Z06.