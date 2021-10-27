Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей

Россиянка получила сообщение о взыскании с нее задолженности в ноль рублей за неоплаченный штраф ГИБДД, при этом у женщины нет ни одного автомобиля уже более 10 лет. Изображение с уведомлением об оплате опубликовало сообщество «Синие Ведерки».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В уведомлении говорится о том, при несвоевременной оплате может быть начислен исполнительный сбор в размере 1000 рублей.

Синие Ведёрки/Вконтакте