Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей

Россиянка получила сообщение о взыскании с нее задолженности в ноль рублей за неоплаченный штраф ГИБДД, при этом у женщины нет ни одного автомобиля уже более 10 лет. Изображение с уведомлением об оплате опубликовало сообщество «Синие Ведерки».
В уведомлении говорится о том, при несвоевременной оплате может быть начислен исполнительный сбор в размере 1000 рублей.
В базе данных Федеральной службы судебных приставов действительно находится исполнительное производство в отношении женщины 1979 года рождения из города Волгодонск Ростовской области, обнаружила «Газета.Ru». Акт по делу об административном правонарушении был составлен 7 мая этого года Волгодонским отделением ГИБДД. Предметом исполнения указан штраф ГИБДД, при этом его сумма не уточняется. Занимается делом отдел судебных приставов поселка Большие Вяземы Одинцовского района.