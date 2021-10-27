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Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад

Россиянка получила сообщение о взыскании с нее задолженности в ноль рублей за неоплаченный штраф ГИБДД, при этом у женщины нет ни одного автомобиля уже более 10 лет. Изображение с уведомлением об оплате опубликовало сообщество «Синие Ведерки».

Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В уведомлении говорится о том, при несвоевременной оплате может быть начислен исполнительный сбор в размере 1000 рублей.

Синие Ведёрки/Вконтакте

В базе данных Федеральной службы судебных приставов действительно находится исполнительное производство в отношении женщины 1979 года рождения из города Волгодонск Ростовской области, обнаружила «Газета.Ru». Акт по делу об административном правонарушении был составлен 7 мая этого года Волгодонским отделением ГИБДД. Предметом исполнения указан штраф ГИБДД, при этом его сумма не уточняется. Занимается делом отдел судебных приставов поселка Большие Вяземы Одинцовского района.

Бортжурнал,ГИБДД,Газета.Ru,
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