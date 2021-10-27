Нарушителя поймали благодаря соцсетям

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя за рулем Toyota Camry благодаря мониторингу социальных сетей, рассказали в московской Госавтоинспекции. Полицейские заинтересовались видео с автомобилем, который передвигался с нестандартными световыми приборами.

Фото: Соцсети Соцсети

Автоинспекторы остановили нарушителя на улице Большая Академическая. 28-летнего водителя оштрафуют за незаконную установку световых приборов, тонировку, управление без страхового полиса и нарушение правил применения ремней безопасности.

Сотрудники ДПС потребовали от мужчины устранить незаконные изменения в конструкции. Также в отношении водителя составили протокол за неповиновение требованию полицейского снять тонировку.

В ГИБДД подчеркнули, что продолжат искать в интернете видео с нарушениями правил дорожного движения.