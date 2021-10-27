Нужно ли прогревать шины перед поездкой

Поклонники автогонок знают, что перед началом соревнований колеса спорткаров техники прогревают с помощью термочехлов или электронагревателей. Для чего это делается и нужны ли похожие процедуры для обычных автомобилей?

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Если речь идет о Формуле-1, то состав шин для автомобилей-участников используется с учетом рабочей температуры 70-90 градусов: при высоких отметках достигаются максимальные сцепные свойства. Во время активных циклов разгона и торможения резины может нагреться до этих показателей, пишет aif.ru. Чтобы не проиграть ценные мгновения старта, техники прогревают колеса.

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У обычных автомобилей резина нагревается гораздо меньше. Точные показатели зависят от размера шины, условий внешней среды, нагрузки, давления воздуха, скорости, рисунка протектора, конструкции и прочих факторов.

Даже при поездках в летнюю жару покрышки охлаждаются за счет обдува. Как правило, температура резины держится в пределах 30-40 градусов. Она может повыситься во время резкого торможения, но об этом чуть позже.

Зимой температура шины еще ниже. Если автомобиль едет в спокойном темпе, она не превышает 10-15 градусов и тоже чуть возрастает во время разгонов-торможений. С учетом этих значений и создан состав резины для шин обычных автомобилей, не предназначенных для участия в гонках.

В холодное время года резине потребуется какое-то время, чтобы температура достигла рабочих показателей. Сразу после старта она действительно не дотягивает до тех значений, которые требуются до максимального сцепления колес с дорогой. Поэтому в гололед могут скользить даже зимние шины.

Главный способ их прогрева - равномерное и спокойное движение по дороге без активных нагрузок. Если на улице около -10 градусов, то за 10 минут резина прогреется до 5 градусов тепла, мотор и трансмиссия также будут готовы к нормальной работе. Скорость можно будет увеличивать. От шины идет активная теплоотдача, поэтому во время движения на скоростных дорогах автомобили заставляют таять снег под колесами.

Важно, что на температуру резины влияет стиль вождения водителя. Спортивное вождение и дрифт срок службы шин заметно сокращают. Чем выше температура - тем ниже прочность резины и корда. Если покрышки нагреются до 100 градусов, то прочность корда упадет на 20 процентов, а резины - в два раза.