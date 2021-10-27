Как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле зимой

Климатическая система является одной из самых сложных систем в автомобиле. Она предназначена для того, чтобы охлаждать воздух в салоне, и летом по ее использованию вопросов не возникает. Однако зимой ситуация обстоит иначе: некоторые автолюбители утверждают, что включать климатическую систему в это время года – вредно для машины.

Фото: ©depositphotos.com ©depositphotos.com

При этом автоэксперты утверждают, что зимой включать климатическую систему также нужно. На это есть две причины, пишет Авто Mail.ru.

Видео дня

Поддержание работоспособности

Многие водители забывают, что климатической системе автомобиля необходимы регулярное обслуживание и периодическая дозаправка хладагентом. Дело в том, что даже из исправной герметичной системы фреон понемногу улетучивается через стыки, микротрещины, соединения и уплотнители. Поэтому на новых автомобилях кондиционер следует заправлять примерно раз в два-три года, а на автомобилях старше пяти-шести лет нужно делать это ежегодно.

Для поддержания системы в рабочем состоянии кондиционер необходимо запускать зимой на несколько минут хотя бы раз или два раза в месяц. За это время хладагент, циркулирующий по магистралям, смажет трущиеся между собой детали и уплотнители.

Лучше включать кондиционер в теплом гараже или паркинге, так как компрессоры, используемые в автомобильных климатических установках, функционируют при температуре не ниже 5°С, а некоторые минимум при +2°С.. +5°С.

Борьба с запотеванием стекол

Еще одна причина включить климатическую систему зимой – борьба с запотеванием стекол. Запотевшие стекла ухудшают обзор, что делает вождение небезопасным. Однако при включении кондиционера или климат-контроля сухой воздух довольно быстро вернет всем окнам прозрачность.

Подаваемый в салон охлажденный воздух пересушен, так как во время работы системы влага конденсируется в ячейках радиатора испарителя, после чего удаляется наружу через дренажный канал. Этим свойством сухого холодного воздуха, который вбирает в себя влагу, и пользуются опытные автовладельцы.