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Китайцы представили копию Tesla Cybertruck. Пикап выйдет раньше оригинала

Российская Газета
53 минуты назад

Несколько месяцев назад компания SPI Energy объявила о планах по выпуску электрического пикапа. Проект реализуется через дочерние фирмы EdisonFuture и Phoenix Motor, и явлен результат их работы.

Китайская копия Tesla Cybertruck выйдет раньше оригинала
Фото: SPI Energy.SPI Energy.

Пикап EdisonFuture получил название EF1-T, а своим дизайном вызывает недвусмысленное дежавю: в новинке угадываются идеи Илона Маска и его дизайнеров.

В компании, разумеется, этого не замечают и говорят, что дизайн оригинален и разработан компанией Icona Design Group. В проектировании пикапа EF1-T также принимали участие другие партнёры из когорты "ведущих производителей комплектующих".

EF1-T будет доступен в трёх модификациях: Standard, Premium и Super. EF1-T Standard оснащён единственным электромотором, который разгоняет автомобиль до 96 км/ч за 6.5 секунды, у версии Premium установлено по одному мотору на каждой оси, поэтому спринтерское упражнение модель выполняет за 4.5 секунды. У версии EF1-T три двигателя, которые могут разогнать пикап до 96 км/ч уже за 3.9 секунды.

SPI Energy.

Технических характеристик тяговой батареи не объявлено, запас хода тоже не уточняется. Зато в EdisonFuture упомянули о солнечных панелях, которыми можно практически полностью покрыть верхнюю часть пикапа.

На той же платформе SPI Energy выпустит электрический фургон, который назвали EF1-V.

"Наша задача - стать лидерами в области экологически безопасных транспортных средств, энергоэффективных и с инновационным дизайном, сказал председатель и главный исполнительный директор SPI Energy Сяофэн Пэн. - Мы уже получили несколько патентов на наши технологии и конструктивные особенности EF1-T и с нетерпением ждём возможности вывести в ближайшие месяцы этот революционный автомобиль на рынок".

SPI Energy.

Ранее "РГ" рассказывала, что производство Telsa Cybertruck было отложено, массовый выпуск запланирован на 2023 год.

Бортжурнал,Tesla,
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