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Раскрыты характеристики недорогого седана Skoda Slavia

Motor.ru
50 минут назад

Компания Skoda продолжает раскрывать подробности о новом бюджетном седане Slavia, который дебютирует до конца года и станет второй моделью после кроссовера Kushaq, разработанной специально для Индии. На этот раз чешская марка опубликовала серию фотографий тестового прототипа в камуфляже и видео с дорожных испытаний, а также раскрыла технические характеристики. Новинку предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор и тремя коробками передач.

Раскрыты характеристики недорогого седана Skoda Slavia
Фото: © Skoda© Skoda

Инсайдерская информация о моторной гамме подтвердилась: она включает бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Пару первому составляет «механика» либо шестидиапазонный автомат, а второму — механическая коробка передач или семиступенчатый «робот» DSG.

Для седана предложат до шести подушек безопасности, а в топовой комплектации модель оснастят цифровой приборной панелью, камерой заднего вида и круиз-контролем.

В основе Slavia лежит модульная платформа MQB-A0, знакомая на индийском рынке по кроссоверу Kushaq, дебютировавшему в марте этого года. В модельном ряду чешской марки в Индии новинка заменит устаревший Rapid (он отличается от того, который продается в России).

По данным автопроизводителя, колесная база седана составляет 2651 миллиметр, а в длину автомобиль достигает 4541 миллиметра. Ширина равна 1752 миллиметрам, а высота — 1487 миллиметрам. Таким образом, Slavia сравним по габаритам с ближайшим конкурентом — Volkswagen Virtus, хотя длиннее его почти на шесть сантиметров.

Премьера модели в Индии состоится до конца 2021 года, а у дилеров модель появится в начале 2022 года. Кстати, свое название Slavia получила в честь велосипедов, которые в конце 19 века выпускали основатели Skoda Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент.

Бортжурнал,Skoda,Volkswagen,
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