Audi выпустит огромный кроссовер

Audi работает над принципиально новой моделью - кроссовером представительского класса Q9. Машина займет позицию на ступень выше модели Q7. На испытаниях на гоночной трассе Нюрбургринг засняли прототип Audi Q9 с плотной оклейкой маскировочной пленкой.

Фото: autoweek.nl autoweek.nl

Как замечает издание AutoWeek, пропорциями кузова будущий Q9 похож на полноразмерный кроссовер Volkswagen Teramont / Atlas. Не исключено, что именно на базе этого автомобиля создана новая Audi.

autoweek.nl

autoweek.nl

Напомним, нынешняя флагманская модель внедорожной линейки Audi - Q7 - опирается на базу MLB-Evo и имеет габаритную длину 5,05 м, Atlas / Teramont использует менее дорогую агрегатную базу MQB, но его длина составляет те же 5,05 м.

Предположительно Audi Q9 создается специально для рынков Китая и Ближнего Востока, где высоки продажи полноразмерных кроссоверов, при этом модель может не появиться в Европе и Северной Америке.

Технических подробностей о SUV пока нет.