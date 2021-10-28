Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.20
Войти в почту

Audi выпустит огромный кроссовер

Российская Газета
1 час назад

Audi работает над принципиально новой моделью - кроссовером представительского класса Q9. Машина займет позицию на ступень выше модели Q7. На испытаниях на гоночной трассе Нюрбургринг засняли прототип Audi Q9 с плотной оклейкой маскировочной пленкой.

Audi выпустит огромный кроссовер
Фото: autoweek.nlautoweek.nl

Как замечает издание AutoWeek, пропорциями кузова будущий Q9 похож на полноразмерный кроссовер Volkswagen Teramont / Atlas. Не исключено, что именно на базе этого автомобиля создана новая Audi.

autoweek.nl
autoweek.nl

Напомним, нынешняя флагманская модель внедорожной линейки Audi - Q7 - опирается на базу MLB-Evo и имеет габаритную длину 5,05 м, Atlas / Teramont использует менее дорогую агрегатную базу MQB, но его длина составляет те же 5,05 м.

Предположительно Audi Q9 создается специально для рынков Китая и Ближнего Востока, где высоки продажи полноразмерных кроссоверов, при этом модель может не появиться в Европе и Северной Америке.

Технических подробностей о SUV пока нет.

Volkswagen Teramont сейчас продается в России по цене 3 846 000 рублей. Для модели доступны 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с. или атмосферник объемом 3,6 и отдачей 249 л.с.

Бортжурнал,Volkswagen Teramont,Audi Q7,Audi,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители