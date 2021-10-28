Как пользоваться автомобилем в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября россиян ждут нерабочие дни. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. В Москве и ряде других регионов они начинаются раньше – решение об этом принимают региональные власти.

Практически любой дорожный знак может иметь "график работы", пишет "Авто.Mail.ru". Для этого под ним должна быть закреплена табличка, где указываются время и/или дни, по которым действует знак. Согласно правилам, есть три вида таких табличек:

Видео дня

8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни» (на это указывает красная звездочка);

8.5.2 "Рабочие дни" (перекрещенные молоточки);

8.5.3 "Дни недели" (на табличке указан соответствующий день или дни: понедельник, вторник и пр.).

Езда по выделенным полосам

Над большинством выделенных полос для общественного транспорта висит табличка 8.5.2. В ноябре прошлого года в столице запретили выезд на "выделенки" по выходным. Но во многих регионах эти полосы по выходным по-прежнему открыты. Как писал Autonews со ссылкой на МВД, в подобном случае в нерабочие дни полосы для общественного транспорта функционируют аналогично режиму выходного дня.

Парковка

Как ранее сообщали в ГИБДД, "применение" с дорожными знаками таблички 8.5.2 ограничивает действие знака рабочими днями. В Московской административной дорожной инспекции пояснили, что знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" в сочетании с табличкой 8.5.2 во время дней, объявленных нерабочими, действовать не будут.

Что касается платных стоянок, то режим их работы будут определять региональные власти.

Общие правила

Также не нужно забывать, что нерабочие дни не являются выходными и праздничными. Соответственно, в период с 30 октября по 7 ноября:

знак, под которым установлена табличка 8.5.2, не действует;

знак, под которым установлена табличка 8.5.1, действует лишь 4 ноября (День народного единства), а также в субботу и воскресенье – 6 и 7 ноября;

знаки с табличкой 8.5.3 по прежнему распространяются на те дни, которые перечислены.