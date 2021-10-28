Как пользоваться автомобилем в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября россиян ждут нерабочие дни. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. В Москве и ряде других регионов они начинаются раньше – решение об этом принимают региональные власти.
Практически любой дорожный знак может иметь "график работы", пишет "Авто.Mail.ru". Для этого под ним должна быть закреплена табличка, где указываются время и/или дни, по которым действует знак. Согласно правилам, есть три вида таких табличек:
Над большинством выделенных полос для общественного транспорта висит табличка 8.5.2. В ноябре прошлого года в столице запретили выезд на "выделенки" по выходным. Но во многих регионах эти полосы по выходным по-прежнему открыты. Как писал Autonews со ссылкой на МВД, в подобном случае в нерабочие дни полосы для общественного транспорта функционируют аналогично режиму выходного дня.
Как ранее сообщали в ГИБДД, "применение" с дорожными знаками таблички 8.5.2 ограничивает действие знака рабочими днями. В Московской административной дорожной инспекции пояснили, что знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" в сочетании с табличкой 8.5.2 во время дней, объявленных нерабочими, действовать не будут.
Что касается платных стоянок, то режим их работы будут определять региональные власти.
Также не нужно забывать, что нерабочие дни не являются выходными и праздничными. Соответственно, в период с 30 октября по 7 ноября:
Введение нерабочих дней коснется и предоставления автомобилистам услуг ГИБДД. Так, график работы автошкол и сдачи экзаменов на водительские права может быть скорректирован.