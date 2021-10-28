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Доставка будущего: Mercedes-Benz показал электрический фургон с запасом хода 1000 километров

Motor.ru
2 часа назад

Компания Mercedes-Benz представила свое видение коммерческого транспорта будущего — автопроизводитель показал концепт электрического фургона на базе Sprinter с огромной солнечной батареей на крыше площадью 4,8 квадратных метра. Новинка получила название Sustaineer и для нее заявлен запас хода на одной зарядке в 1000 километров. Но главная особенность фургона — это то, что с помощью продвинутой технологии фильтрации он может сделать город чище.

Mercedes-Benz показал электрофургон с запасом хода 1000 км
Фото: © Daimler AG© Daimler AG

Sustaineer (от SustainABILITY PIONeer) в буквальном смысле очищает улицы, по которым перемещается: в нижней части кузова фургона установлены мощные фильтры MANN+HUMMEL, «всасывающие» грязь с дороги, включая мельчайшие кусочки автомобильных покрышек и пыль от тормозных колодок. В Mercedes-Benz уточняют, что фильтры подлежат замене раз в год.

Сам фургон изготовлен из переработанных материалов. Например, панели днища сделаны из переработанного полипропилена, используется краска на водной основе с низким содержанием органических растворителей, а перегородка между кабиной и грузовым выполнена из растительных материалов.

Не обошлось и без «умных» технологий, вроде системы распознавания лица водителя и автоматического открывания багажной двери для погрузки: по подсчетам компании, за 150 доставок экономия времени от этой функции составит 25 минут. Кроме того, Sustaineer оснащен камерами и датчиками, которые следят за состоянием дорожного полотна. При обнаружении опасности на дороге фургон может обмениваться этой информацией с другими автомобилями.

В арсенале Mercedes-Benz уже имеются электрические коммерческие eVito, eVito Tourer, eSprinter и EQV, а на подходе ECitan и EQT. Что же касается Sustaineer, то пока он находится в статусе концепта, призванного продемонстрировать видение будущего сферы доставки: вероятно, некоторые технологии, примененные на Sustaineer, в дальнейшем могут быть использованы на серийных автомобилях марки.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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