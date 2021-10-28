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Mitsubishi представила новый Outlander PHEV, но рассказала не все

Российская Газета
50 минут назад

До конца года в Японии начнутся продажи гибридного Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения. В компании не раз заявляли о том, что кроссовер получит инновационную трансмиссию, о которой в рамках премьеры рассказали немного больше, но белых пятен в резюме по-прежнему предостаточно.

Mitsubishi представила новинку, но рассказала не все
Фото: MitsubishiMitsubishi

Неоднократно официальной стороной заявлялось, что Outlander PHEV будет мощнее и сможет проезжать на запасе электричества в батарее большее расстояние. Точных параметров отдачи электромоторов пока не раскрывают, но говорят, что суммарно она выросла на 40%.

Раскрыта ёмкость батареи - 20 кВт ч, чего хватит на 87 км. Это действительно неплохой показатель, если сравнивать с одним из главных конкурентов - Kia Sorento PHEV, у которого этот показатель не превышает 50 км.

Информация о ДВС пока не раскрыта, но не исключено, что гибрид создан на базе бензинового мотора 2.4 литра мощностью 128 л.с.

Mitsubishi

По-прежнему Outlander PHEV будет оснащаться системой полного привода S-AWC с семью режимами для разных дорожный условий и функцией векторизации крутящего момента, известной также как Active Yaw Control (AYC), дебютировавшей ещё на седьмом Lancer Evo.

Mitsubishi

Продажи кроссовера в Японии начнутся в середине декабря, в США Outlander PHEV привезут только во второй половине 2022 года.

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