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Haval представила новый кроссовер Monster

Car.ru
2 часа назад

Представители китайского подразделения Haval объявили о начале официальных реализаций компактной версии кросса Monster. Внешний вид авто существенно отличается от основного модельного ряда марки.

Представлен новый кроссовер Haval Monster
Фото: Haval Haval

Транспортное средство начнут продавать в конце октября. Кросс получил дизайн, который приближён к спортивному стилю. В передней части модели установили большую радиаторную решетку без рамочной зоны. Она имеет массу поперечных ячеек по типу полосок, которые создают необычный рисунок. Решетку оснастили встроенными сквозными дневными светодиодными ходовыми огнями.

Над ней предусмотрели тонкую линию фар головного света. Для дверей предлагаются скрытые ручки. Автомобиль похвастается необычной формой колёсных дисков. В задней части спортивности авто придают некоторые элементы. Речь идёт о необычном остром спойлере, диффузоре и двух патрубках выпуска отработанных газов, получивших заострённою 4-угольную форму. Задние фары получили «хищный прищур».

Для салона предусмотрен двойной ЖК-экран. Его зона визуально сливается с центральной консолью. Вместо селектора предлагается место для зарядки смартфонов. Авто наделили трехспицевым многофункциональным рулём. Под ним находится рычаг переключения передач.

Haval

Машина комплектуется 1,5-литровой турбированной установкой на 184 л.с. и 7-диапазонной РКПП. В дальнейшем производитель предложит двухлитровую гибридную версию силового агрегата.

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