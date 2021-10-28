С новым краш-тестом справился лишь один кроссовер из 20

По мнению специалистов, существующих методов проверки безопасности автомобилей оказалось недостаточно, чтобы избежать гибели людей при авариях на высоких скоростях. В связи с этим эксперты разработали более жесткие требования к боковым краш-тестам. Если раньше столкновение с движущейся тележкой массой 1497 килограммов проводили на скорости 50 километров в час, то по новым правилам удар происходит на скорости 60 километров в час. Причем масса барьера составляет 1896 килограммов, что сопоставимо с весом среднего внедорожника.