С новым краш-тестом справился лишь один кроссовер из 20

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) разработал новые правила проведения боковых краш-тестов автомобилей. Теперь с транспортными средствами на увеличенной скорости сталкивают тележку, масса которой сопоставима со средним кроссовером. Первыми испытуемыми стали 20 новых внедорожников и кроссоверов, большинство из которых провалило краш-тесты. Справиться с испытанием сумела лишь Mazda CX-5.
В краш-тестах приняли участие 20 современных кроссоверов и внедорожников. Из протестированных моделей восемь автомобилей, среди которых Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair, получили низкие оценки. Еще девять кроссоверов, в числе которых Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, а также Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40, показали себя «удовлетворительно». Справиться с усложненным испытанием удалось лишь Mazda CX-5, которой эксперты поставили оценку «хорошо».
В середине октября в Сети опубликовали видеозапись, на которой продемонстрировали экстремальный краш-тест с участием Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 Crozz. В ходе испытания эксперты проверяли прочность электрокаров, сымитировав лобового столкновения на скорости 64 километра в час.