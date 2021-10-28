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Только один кроссовер из 20 справился с новым боковым краш-тестом

Motor.ru
1 час назад

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) разработал новые правила проведения боковых краш-тестов автомобилей. Теперь с транспортными средствами на увеличенной скорости сталкивают тележку, масса которой сопоставима со средним кроссовером. Первыми испытуемыми стали 20 новых внедорожников и кроссоверов, большинство из которых провалило краш-тесты. Справиться с испытанием сумела лишь Mazda CX-5.

С новым краш-тестом справился лишь один кроссовер из 20
Фото: © IIHS / Youtube.com© IIHS / Youtube.com
По мнению специалистов, существующих методов проверки безопасности автомобилей оказалось недостаточно, чтобы избежать гибели людей при авариях на высоких скоростях. В связи с этим эксперты разработали более жесткие требования к боковым краш-тестам. Если раньше столкновение с движущейся тележкой массой 1497 килограммов проводили на скорости 50 километров в час, то по новым правилам удар происходит на скорости 60 километров в час. Причем масса барьера составляет 1896 килограммов, что сопоставимо с весом среднего внедорожника.

В краш-тестах приняли участие 20 современных кроссоверов и внедорожников. Из протестированных моделей восемь автомобилей, среди которых Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage и Lincoln Corsair, получили низкие оценки. Еще девять кроссоверов, в числе которых Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, а также Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza и Volvo XC40, показали себя «удовлетворительно». Справиться с усложненным испытанием удалось лишь Mazda CX-5, которой эксперты поставили оценку «хорошо».

В середине октября в Сети опубликовали видеозапись, на которой продемонстрировали экстремальный краш-тест с участием Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 Crozz. В ходе испытания эксперты проверяли прочность электрокаров, сымитировав лобового столкновения на скорости 64 километра в час.

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