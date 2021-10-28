На каких машинах появятся обязательные ограничители скорости

Разработчики автомобильного программного обеспечения работают над новыми системами, которые будут соответствовать новым, ужесточённым правилам безопасности на дорогах Евросоюза. Пока что ограничители скорости будут установлены лишь на машины европейского рынка, но в будущем и другие автомобили получат новый софт.

Согласно новому положению, автоматический ограничитель скорости станет обязательным для всех новых легковушек и грузовиков уже с 2022 г., для всех вновь зарегистрированных ТС с 2024 г. Первоочерёдная задача новой интеллектуальной системы безопасности предупреждение водителя о нарушении скоростного режима или опасном вождении, посредством звукового сигнала либо виброотклика.

Электронная карта ISA включает в себя информацию о действующих ограничениях скорости, дорожных знаках и ограничениях ПДД для различных дорог, включая участки, не обозначенные соответствующими указателями с числовыми значениями.