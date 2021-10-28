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На каких машинах появятся обязательные ограничители скорости

Car.ru
1 час назад

Разработчики автомобильного программного обеспечения работают над новыми системами, которые будут соответствовать новым, ужесточённым правилам безопасности на дорогах Евросоюза. Пока что ограничители скорости будут установлены лишь на машины европейского рынка, но в будущем и другие автомобили получат новый софт.

На каких машинах появятся обязательные ограничители скорости
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно новому положению, автоматический ограничитель скорости станет обязательным для всех новых легковушек и грузовиков уже с 2022 г., для всех вновь зарегистрированных ТС с 2024 г. Первоочерёдная задача новой интеллектуальной системы безопасности предупреждение водителя о нарушении скоростного режима или опасном вождении, посредством звукового сигнала либо виброотклика.

Электронная карта ISA включает в себя информацию о действующих ограничениях скорости, дорожных знаках и ограничениях ПДД для различных дорог, включая участки, не обозначенные соответствующими указателями с числовыми значениями.

Пока что нет официальной информации касательно компаний, устанавливающих обязательные ограничители скорости на свои машины, журналисты делают предположения, ссылаясь на доступные данные. Поскольку ведущим разработчиком софта является компания HERE, логично, что в первую очередь новое программное обеспечение получат сотрудничающее с ней марки, а именно, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Volkswagen и Hyundai.

Бортжурнал,Hyundai,Toyota,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,ЕС,
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