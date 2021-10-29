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Власти могут отменить нулевую пошлину на ввоз электромобилей

Елена Прошина
4 часа назад

Совет Евразийской экономической комиссии 29 октября рассмотрит вопрос о продлении нулевой пошлины на ввоз электромобилей до 2024 года, сообщают «Ведомости».

Москва захотела отменить нулевую пошлину на электромобили
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Москва планирует выступить против продления нулевой пошлины. Решения в ЕЭК принимаются только единогласно, а потому пошлину могут отменить. Обнуление ставки не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом и компонентов для них. Ранее Минпромторг поддержал сохранение нулевых пошлин на ввоз электромобилей в Россию.

Сегодня о покупке автомобиля в перспективе двух-трех месяцев задумывается 4,5% россиян, при этом подержанное авто граждане готовы купить в среднем за 440 тысяч рублей, а новое — за 1,2 млн рублей, говорится в исследовании «Сберстрахование».

Наиболее значительные суммы готовы заплатить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке, а также Кирове, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону и Тюмени (по 1,22 млн рублей). Каждый пятый из тех, кто собирается приобрести автомобиль в ближайшие несколько месяцев рассчитывает на транспортное средство без пробега. Больше всего таких респондентов в Москве, Хабаровске, Казани, а также Ростове-на-Дону.

Как показало исследование, средний срок кредита на приобретение автомобиля составляет 4,3 года. Быстрее всего выплатить заем готовы жители Краснодара, а на самый долгий срок ориентируются в Екатеринбурге.

Бортжурнал,Евразийская экономическая комиссия,Минпромторг,Ведомости,
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