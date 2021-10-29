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Самый длинный Land Rover Defender рассекретили на патентных изображениях

Car.ru
3 часа назад

Самый длинный вариант Land Rover Defender показали на рендерах.

Самый длинный Land Rover Defender рассекретили
Фото: Land RoverLand Rover

Представленные фотографии являются патентными изображениями будущей модели. Ранее закамуфлированный автомобиль неоднократно попадался фотошпионам во время тестовых испытаний. Прибавку в длине удалось обеспечить за счет увеличения заднего свеса. Увеличение колесной базы было бы более дорогостоящим процессом, поэтому производители оказались к этому не готовы.

Но все изменения привели к тому, что длина новинки выросла с 5 018 до 5 105 мм. Автомобиль будет предложен только в дорогостоящих комплектациях.

Land Rover

Под капотом будет расположен 550 сильный агрегат. При этом базовая модификация будет оснащена системой мягкого гибрида, в основе которой расположится 360 сильный мотор. Вместе с ним будет работать 8АКПП.

Дата презентации обновленной версии пока не озвучивается. Не исключено, что это произойдет до конца текущего года или в начале следующего. Стоимость будет названа после старта массовых продаж.

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