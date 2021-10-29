Батарейный Toyota bZ4X явился в товарном виде

Компания Toyota Motor раскрыла серийный вариант своего первого электрического кроссовера bZ4X. Как и было обещано во время презентации прототипа, футуристичный дизайн полностью сохранён, так что презентация по сути свелась к декларированию эксплуатационных характеристик, анонсу продаж и ценам, которые так и не озвучили.

Фото: Toyota Toyota

В основе электропаркетника «тележка» e-TNGA, её же будет использовать будущий соплатформенный кросс Subaru Solterra. Спереди тут стандартные стокйки Макферсон, сзади многорычажка, расстояние между осями — 2850 мм. От бампера до бампера — 4690 мм, ширина и высота — 1860 и 1650 мм соответственно.

Пока для bZ4X подготовлено две модификации, младшая с одним синхронным электромотором приводящим в движение передние колёса развивает 204 л.с. (150 кВт), полноприводная, настройкой который, вроде как, занимались инженеры Subaru, несёт два электромотора мощностью по 109 сил (80 кВт) каждый, в совокупности они выдают 218 л.с. (160 кВт). Заявленный разгон с места до 100 км/ч — 8,4 и 7,7 с в пользу полноприводника.

Литий-ионный тяговый аккумулятор ёмкостью 71,4 кВт·ч, способен воспринимать зарядный ток до 150 кВт, получаса у такой зарядки должно хватить для заполнения ёмкости батарейки с 5-80%. Запас хода у переднеприводного кроссовера — 500 км, полноприводный проедет максимум 460 км (WLTC). Во время движения заряд помогут пополнять система рекуперации и солнечная панель на крыше, которую можно установить за доплату.