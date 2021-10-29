Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.00
Войти в почту

Батарейный Toyota bZ4X явился в товарном виде

Autorating.ru
3 часа назад

Компания Toyota Motor раскрыла серийный вариант своего первого электрического кроссовера bZ4X. Как и было обещано во время презентации прототипа, футуристичный дизайн полностью сохранён, так что презентация по сути свелась к декларированию эксплуатационных характеристик, анонсу продаж и ценам, которые так и не озвучили.

Батарейный Toyota bZ4X явился в товарном виде
Фото: Toyota Toyota

В основе электропаркетника «тележка» e-TNGA, её же будет использовать будущий соплатформенный кросс Subaru Solterra. Спереди тут стандартные стокйки Макферсон, сзади многорычажка, расстояние между осями — 2850 мм. От бампера до бампера — 4690 мм, ширина и высота — 1860 и 1650 мм соответственно.

Пока для bZ4X подготовлено две модификации, младшая с одним синхронным электромотором приводящим в движение передние колёса развивает 204 л.с. (150 кВт), полноприводная, настройкой который, вроде как, занимались инженеры Subaru, несёт два электромотора мощностью по 109 сил (80 кВт) каждый, в совокупности они выдают 218 л.с. (160 кВт). Заявленный разгон с места до 100 км/ч — 8,4 и 7,7 с в пользу полноприводника.

Литий-ионный тяговый аккумулятор ёмкостью 71,4 кВт·ч, способен воспринимать зарядный ток до 150 кВт, получаса у такой зарядки должно хватить для заполнения ёмкости батарейки с 5-80%. Запас хода у переднеприводного кроссовера — 500 км, полноприводный проедет максимум 460 км (WLTC). Во время движения заряд помогут пополнять система рекуперации и солнечная панель на крыше, которую можно установить за доплату.

Продажи в Японии стартуют в начале следующего года, цены озвучат ближе к дебюту на рынке.

Бортжурнал,Subaru,Toyota,Toyota Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители