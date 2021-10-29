BMW X3 M обогнал по мощности X5 M

Дорестайлинговый BMW X3 M Competition получил пакет доработок от немецкого ателье Manhart Performance. Компания применила уже проверенную формулу: повысила мощность двигателя («икс-третий» стал мощнее X5 M), занизила подвеску, обновила аэродинамический обвес и установила колеса Alpina диаметром 22 дюйма. Стоит такой кроссовер 118 900 евро, или 9,8 миллиона рублей. Тираж — всего 10 экземпляров.
Обычный BMW X3 M Competition оснащен трёхлитровой рядной «шестеркой» S58 с отдачей 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. У обновлённого кроссовера тяги на 50 Нм больше, так как двигатель слегка доработан. На Manhart MHX3 600 это агрегат оснащен блоком управления MHtronik Powerbox и выдает 635 сил и 785 Нм. В качестве альтернативы можно оптимизировать программу оригинального ЭБУ, но мощность будет ниже.
Также для MHX3 600 доступно несколько вариантов выпускной системы. Её основа — магистраль из нержавеющей стали с возможностью управления клапанами, которую предложено дополнить спортивным даунпайпом с катализатором на 300 ячеек или гоночной системой без допуска на немецкие дороги. Вдобавок можно выбрать наконечники патрубков с насадками из углепластика или керамическим покрытием.
Под возросшую мощность адаптируют и шасси. Штатные амортизаторы перекалибруют, а пружины заменят на более жёсткие и короткие H&R (занижение на 30 мм). Новый аэродинамический обвес сделан из модного прессованного углеволокна (forged carbon). В состав набора входят передний сплиттер, задний диффузор, вставки в бампере и корпуса боковых зеркал. Доработки тормозной системы и интерьера — по желанию заказчика. Колеса — диаметром 21 или 22 дюйма (Alpina).
Всего Manhart планирует построить десять экземпляров MHX3 600. Машина под номером «два» сейчас выставлена на продажу. За нее просят 118 900 евро, или 9,8 миллиона рублей, тогда как рестайлинговый X3 M Competition в Германии стоит от 97 600 евро (восемь миллионов рублей).