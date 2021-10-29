BMW X3 M обогнал по мощности X5 M

Дорестайлинговый BMW X3 M Competition получил пакет доработок от немецкого ателье Manhart Performance. Компания применила уже проверенную формулу: повысила мощность двигателя («икс-третий» стал мощнее X5 M), занизила подвеску, обновила аэродинамический обвес и установила колеса Alpina диаметром 22 дюйма. Стоит такой кроссовер 118 900 евро, или 9,8 миллиона рублей. Тираж — всего 10 экземпляров.

Фото: © Manhart © Manhart

Обычный BMW X3 M Competition оснащен трёхлитровой рядной «шестеркой» S58 с отдачей 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. У обновлённого кроссовера тяги на 50 Нм больше, так как двигатель слегка доработан. На Manhart MHX3 600 это агрегат оснащен блоком управления MHtronik Powerbox и выдает 635 сил и 785 Нм. В качестве альтернативы можно оптимизировать программу оригинального ЭБУ, но мощность будет ниже.

Также для MHX3 600 доступно несколько вариантов выпускной системы. Её основа — магистраль из нержавеющей стали с возможностью управления клапанами, которую предложено дополнить спортивным даунпайпом с катализатором на 300 ячеек или гоночной системой без допуска на немецкие дороги. Вдобавок можно выбрать наконечники патрубков с насадками из углепластика или керамическим покрытием.

Под возросшую мощность адаптируют и шасси. Штатные амортизаторы перекалибруют, а пружины заменят на более жёсткие и короткие H&R (занижение на 30 мм). Новый аэродинамический обвес сделан из модного прессованного углеволокна (forged carbon). В состав набора входят передний сплиттер, задний диффузор, вставки в бампере и корпуса боковых зеркал. Доработки тормозной системы и интерьера — по желанию заказчика. Колеса — диаметром 21 или 22 дюйма (Alpina).