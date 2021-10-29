Опубликован антирейтинг кроссоверов на вторичном рынке

Неудачный автомобиль есть в модельном ряду каждого бренда. Для удобства водителей эксперты NJcar составили топ-3 кроссоверов, которые лучше не покупать на вторичном рынке в России.

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Третье место в антирейтинге кроссоверов с пробегом досталось компактной модели SUV Skoda Yeti. Транспортное средство оснащено турбомоторами на 1,2 и 1,4 литра. Специалисты рекомендуют отказаться от покупки этой марки на вторичном рынке, так как владельцы часто сталкиваются с проблемами ДВС и трансмиссии до пробега в 100 тысяч километров.

Из-за слабых атмосферных двигателей объемом 2,0 литра с маркировкой G4KD и G4NA корейские кроссоверы Kia Sportage и Hyundai ix35 поделили между собой вторую строчку в антирейтинге. Согласно статистическим данным, моторы выходили из строя уже после пробега в 80-90 тысяч километров, а капитальный ремонт ДВС стоит дорого.