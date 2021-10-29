Kia объявила цены купе-кроссовера XCeed 2022

Kia объявила, что купе-кроссовер XCeed 2022-го модельного года поступит в продажу на российском рынке 15 ноября. Модель будет доступна в четырех комплектациях по цене от 1,87 млн руб. до 2,35 млн руб.

Фото: Kia Kia

Kia XCeed предложат в трех комплектациях с новым бензиновым двигателем 1,5 T-GDI, который выдает 150 л.с. и 253 Нм. Топовая версия оснащается мотором 1,6 T-GDI (200 л.с. и 265 Нм). Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», привод только передний.

В Kia рассказали, что новый 1,5-литровый двигатель отличается меньшим расходом топлива и более низким уровнем вредных выбросов по сравнению с предшественником (1.4 T-GDI). В смешанном цикле расход топлива составляет 5,9 л/100 км, разгон до «сотни» занимает 9,2 с.

Kia

Автопроизводитель отметил, что с обновлением комплектаций старался сделать доступнее современные мультимедиа-решения и комплекс систем безопасности и помощи водителю. Так, в начальной комплектации теперь устанавливается приборная панель c цветным 4,2-дюймовым дисплеем. А во вторую по доступности версию включили системы контроля слепых зон помощи при выезде с парковки задним ходом.