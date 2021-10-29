Сел и полетел: в Японии представили летающий мотоцикл

В настоящее время производитель собирает предзаказы, продажи первых 200 экземпляров начнутся до июня 2022 года. Планируется, что ховербайк может быть использован не только для развлечения, но и для спасения людей на воде. При этом правила движения для подобных агрегатов пока не разработаны, и по крайней мере вначале тем, кто его купит, придется летать над малолюдными сельскими дорогами. Уже известно, что американская компания JetPack Aviation также объявила, что в 2023 году может начать продажи летающего мотоцикла Speeder, причем он будет стоить 380 тысяч долларов. Также ховербайки разрабатывают во Франции и Китае.