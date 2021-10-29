Российский авторынок за семь лет потерял 143 модели

Число моделей легковых и легких коммерческих авто, официально продаваемых в России, сократилось на 32% за последние семь лет, сообщило агентство «Автостат».

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В 2014 году количество предлагаемых моделей на рынке составляло 442 единицы. Сейчас это число снизилось до 299 и впервые опустилось ниже трех сотен. Всего авторынок с 2014 года потерял 143 модели.

«Данный процесс затронул все бренды, поскольку в условиях существенного падения продаж автомобилей (с 2014 года – свыше 30%) производители вынуждены были сокращать свои линейки, делая ставку на более «ходовые» модели», — отметили эксперты.