Стильный кроссовер Changan Uni-K готов к запуску в России

Российский офис Changan объявил о том, что модель Uni-K получила Одобрение типа транспортного средства и теперь готова к запуску на российском рынке. Это самый большой кроссовер в линейке марки и, по классификации самой компании, он относится к сегменту D-SUV (его длина превышает 4,86 метра). В России новинку предложат с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 226 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонным автоматом. У дилеров модель появится в декабре.

Фото: © Changan © Changan

Uni-K сертифицирован в России как с передним приводом, так и с полным Nextrac от BorgWarner, причем последний имеет три режима работы: 4WD, Auto и 2WD. Кроме того, модели обещана технология интеллектуального управления, однако подробности компания пока не приводит. Скорее всего, речь идет о расширенном комплексе электронных ассистентов.

Свое название кроссовер получил от китайского слова 引力 («yinli»), что переводится как «притяжение» — таким образом марка обыграла стильный дизайн модели, который, как полагают в Changan, будет «притягивать» взгляды окружающих. У автомобиля трендовая безрамочная радиаторная решетка, Y-образные ходовые огни и выдвижные дверные ручки.