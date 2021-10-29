Назван идеальный автомобиль для начинающего водителя

Подержанная иномарка с механической коробкой передач является идеальным автомобилем для начинающего водителя, следует из проеденного порталом «Авто.ру» исследования.
В результате исследования выяснилось, что в этом вопросе респонденты придерживаются двух противоположных точек зрения – 48% опрошенных высказались за приобретение достаточно новой машины, которая позволит минимизировать число ненужных новичку поломок. При этом 40% респондентов считают, что целесообразнее купить автомобиль, который будет «не жалко». Сторонников покупки абсолютно новой машины оказалось всего 12% от общего количества принявших участие в опросе.
Также выяснилось, что 67% респондентов считают, что первой машиной должна быть иномарка, а 62% опрошенных уверены в необходимости наличия в машине ручной коробки передач, поскольку навык управления таким автомобилем пригодится в будущем.
Опрошенные также высказались за приобретение автомобилей гольф-класса – наиболее популярны такие модели как Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane и BMW 1 серии. При выборе конкретных моделей для новичка на первом месте оказалась Toyota Camry, второе и третье места заняли Volkswagen Polo и Tiguan.
В опросе портала приняли участие 1,2 тыс. пользователей сервиса.
Ранее в Минюсте РФ сообщили, что по итогам обсуждений межведомственной рабочей группы сформирована новая редакция проекта Кодекса об административных правонарушениях. Главными особенностями нового КоАП станет сохранение действующих размеров штрафов, выделение отдельной категории грубых нарушений, увеличение возможности применения предупреждений вместо штрафов по остальным видам правонарушений.