Назван идеальный автомобиль для начинающего водителя

Подержанная иномарка с механической коробкой передач является идеальным автомобилем для начинающего водителя, следует из проеденного порталом «Авто.ру» исследования.

В результате исследования выяснилось, что в этом вопросе респонденты придерживаются двух противоположных точек зрения – 48% опрошенных высказались за приобретение достаточно новой машины, которая позволит минимизировать число ненужных новичку поломок. При этом 40% респондентов считают, что целесообразнее купить автомобиль, который будет «не жалко». Сторонников покупки абсолютно новой машины оказалось всего 12% от общего количества принявших участие в опросе.

Также выяснилось, что 67% респондентов считают, что первой машиной должна быть иномарка, а 62% опрошенных уверены в необходимости наличия в машине ручной коробки передач, поскольку навык управления таким автомобилем пригодится в будущем.

В опросе портала приняли участие 1,2 тыс. пользователей сервиса.