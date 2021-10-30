Водителей ждут серьезные изменения в 2022 году

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий появился в 2005 году по инициативе ООН, констатировавшей обострение глобального кризиса в сфере безопасности дорожного движения. А в прошлом году ООН приняла резолюцию, согласно которой количество смертей в ДТП в мире намерены к 2030 году снизить на 50 процентов. Кстати, Россия к этому же времени планирует сократить показатель втрое. Какие меры для этого могут предпринять, разбиралось наше издание.

Фото: © Денис Воронин/АГН Москва © Денис Воронин/АГН Москва

80 процентов серьезных ДТП совершают мужчины

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По статистике ООН, за год в ДТП в мире погибает 1,25 миллиона человек, еще 20-50 миллионов получают различные травмы. Аварии чаще всего становятся причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет, половина из них — это мотоциклисты, пешеходы и велосипедисты.

По данным ГИБДД, опубликованным в марте этого года, чаще всего виновниками ДТП в России становились мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчины же совершили 81 процент всех аварий с погибшими и пострадавшими. Это 2250 ДТП, в которых получили различные травмы 3153 человека и умерли 253 человека.

Чаще всего в авариях в России гибли водители — почти 40 процентов, пешеходы или пассажиры автомобиля — каждая третья жертва, рассказал в сентябре этого года заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин на международном форуме «Инновации в дорожном строительстве».

При этом смертоносные аварии чаще всего происходили в Чечне. Там из 100 пострадавших в ДТП умирали 22,1 человека. В Кабардино-Балкарии (второе место) — это 16,7 человека, в Ингушетии (третье место) — 15,6. В список субъектов — лидеров по смертности в ДТП также вошли Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и Северная Осетия.

В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу среднее число погибших в ДТП в расчете на 100 пострадавших по итогам января — сентября 2021 года составило 11,1. При этом в среднем по стране этот показатель составил 7,9 погибшего, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, на которые ссылается РБК.

Почему скорректировали показатели смертности в ДТП

Снизить смертность в ДТП в России предписывает Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. Согласно документу, число погибших в авариях к 2024 году должно было уменьшится до четырех человек на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2016 году так называемый уровень социального риска составлял 13,8 человека.

Снизить смертность на дорогах собирались за счет целого комплекса мероприятий: изменения законодательства, повышения требований к подготовке водителей, ужесточения контроля за техническим состоянием машин и даже формирования позитивного имиджа инспектора.

Предполагалось, что запущенные механизмы будут работать и после окончания действия Стратегии, а значит, и дальше число погибших в ДТП будет снижаться. В итоге к 2030 году смертность на дорогах должна была «стремиться к нулевым показателям», рассчитывали в Правительстве.

Однако позднее цифры скорректировали. «Правительство сместило на шесть лет, с 2024 на 2030 год, достижение одной из национальных целей — снижение смертности в ДТП до 4 погибших на 100 тысяч населения», — рассказал в июле этого года первый замглавы МВД Александр Горовой в статье, опубликованной на «МВД Медиа».

«Сместить горизонты», по словам Горового, потребовалось в связи указом президента от июля 2020 года, который и установил сроки достижения показателей уровня социального риска. «Нововведения должны быть реализованы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточнил сайт Кремля.

Корректировка нормативов представляется логичной, прокомментировал указ директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Во-первых, уровня в 4 смерти на 100 тысяч населения достигли всего несколько стран в мире — Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды и Швеция. Во-вторых, такой темп снижения — 20 процентов в год — недостижим в принципе, сказал эксперт «Ведомостям».

При этом, как отметил Александр Горовой, смертность на дорогах России постепенно снижается. По данным первого замглавы МВД, по итогам 2020 года число ДТП снизилось на 11 процентов (до 137,6 тысячи), число погибших в них — на 4,49 процента (до 15,7 тысячи человек), раненых — на 12,7 процента (до 175,1 тысячи).

Законы на выходе — что изменится в ближайшее время

Работу в сфере безопасности дорожного движения продолжит новый, восьмой состав Госдумы. В сентябре этого года группа сенаторов и депутатов внесла в нижнюю палату парламента законопроект об отмене обязательного техосмотра транспортных средств — один из самых ожидаемых и в то же время критикуемых документов в последнее время.

«Процедура техосмотра в нынешнем ее виде давно утратила свою прежнюю связь с безопасностью и превратилась в оброк, который автовладельцы последние годы уплачивали исключительно для покупки полиса ОСАГО», — объяснил инициативу один из авторов документа, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. Его слова привела пресс-служба палаты регионов.

Проект закона позволяет автовладельцам проходить техосмотр по своему желанию. При этом процедура будет добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему останется обязательной.

Еще один проект закона, который уже внесен в Госдуму, предлагает устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями Правительства. Если документ примут, вносить изменения в ПДД станет легче, рассказал нашему изданию один из авторов законопроекта, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Сейчас ПДД — очень негибкий документ, отметил парламентарий. Чтобы поправить отдельные его статьи или добавить новые, уходит много времени. Опаздывают и законы, которые утверждают уже одобренные нормы. Так, в ПДД уже около пяти лет существует понятие «опасное вождение», однако наказания за это правонарушение до сих пор нет, привел пример Нилов.

«Кроме этого, ПДД порой не учитывают местную специфику, — сказал парламентарий. — Депутаты и сенаторы представляют всю страну, и они лучше понимают, в каких регионах необходима тонировка авто, где можно, например, обойтись без зимней резины, а где срок ее использования следует увеличить».

Свои идеи по изменению законодательства предложили и регионы. Так, Заксобрание Карелии предложило запретить рекламу услуг по скручиванию пробега. Это не только вводит покупателей в заблуждение, но и искажает информацию о реальном техническом состоянии авто, заявили карелы.

А Дума Хабаровского края предложила снизить налог на электромобили в два раза. В Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано более четверти всех таких машин в России. А сам Хабаровский край входит в число регионов-лидеров по их количеству.

При этом электромобили не только наносят меньшей вред экологии, но, и как следует из статистики, гораздо реже попадают в аварии. Госдума идею поддержала и уже приняла проект закона в первом чтении.

Законы на входе — каких еще нововведений можно ждать

Среди других инициатив, которые могут быть приняты в ближайшее время, проект закона Минтранса, согласно которому состояние водителей грузовиков, автобусов и такси будут контролировать с помощью специальных приборов. Они смогут определять усталость человека за рулем по расширению зрачков или частоте пульса. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Под особый контроль планируют взять и карпулинг — поездки с попутчиками. Водителям хотят разрешить не более двух поездок в день и ограничить сумму компенсации за перевозку. Такой проект закона подготовил тот же Минтранс. Документ также проходит общественное обсуждение.

Предложения, как сделать дороги еще более безопасными, есть и у вновь избранных депутатов Госдумы. Например, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предлагает пересмотреть нормы перевозки в автомобилях детей и подростков.

Например, изменить нормативы использования автокресел. Сейчас таким устройством должны пользоваться все дети до 12 лет. При этом предполагается, что рост такого ребенка не превышает 152 сантиметров. «Но дети бывают разные, — сказала Буцкая нашему изданию. — Поэтому в законе логичнее прописать, что автокресла необходимо использовать детям ниже 152 сантиметров».

Еще одно предложение касается использования так называемых треугольников на ремнях безопасности, которые еще называются фиксаторы или адаптеры. Такие устройства, как правило, применяются при перевозке детей в такси в регионах, отметила Буцкая.

«При аварии такой устройство впивается в тело ребенка и может серьезно повредить внутренние органы. В прошлом году в России 78 детей умерли от травм, полученных во время аварии от таких устройств», — рассказала Буцкая.

Москва, которая уже живет в светлом будущем

В сфере законодательного регулирования дорожного движения тон традиционно задает Москва, которая, можно сказать, уже живет в завтрашнем дне. Многие из действующих мер предлагается распространить и на другие регионы.

Так, недавно в столице с помощью камер видеонаблюдения начали выявлять водителей, которые пытаются проехать между полос, в том числе используя островки безопасности. Об этом сообщил телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

«Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает по адресу улица Люблинская, дом 157, в сторону центра», — говорилось в сообщении.

А еще ранее камеры на московских дорогах начали фиксировать автомобили с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней. За это водителям грозит штраф 500 рублей.

Кроме того, Москва первой из регионов начала с помощью видеокамер отслеживать непристегнутые ремни безопасности и разговоры по телефонам во время движения. С начала года полицейские выписали порядка 56 тысяч таких штрафов.

Ожидается и принятие других проектов законов. Одна из последних инициатив принадлежит лично мэру Москвы Сергею Собянину. 8 сентября он внес в Мосгордуму пакет законов против шумных автомобилистов.

Документы увеличивают в разы штрафы за преднамеренное нарушение водителями тишины и запрещают использовать в Москве автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителем, если они нарушают спокойствие граждан в ночное время.

Закон против шумных автомобилистов назрел не только в Москве, но и во всей России, прокомментировал это предложение нашему изданию заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Принятие закона Москвы о наказаниях для автомобилистов будет мощной превенцией, чтобы не допускать подобных нарушений и обеспечить безопасность и спокойствие граждан. Уверен, что запрос на подобные меры сегодня сформировался не только в столице, но и в других городах России», — сказал депутат.

Еще одна инициатива, которая касается Москвы и уже внесена в Госдуму, предполагает введение штрафа для тех, кто выбрасывает мусор из автомобиля. В последнее время в Москве также всерьез взялись за электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности.

Скорость движения этого вида транспорта в столице уже ограничили в крупных парках, на центральных улицах, а также наиболее проблемных участках улично-дорожной сети. Там самокаты не могут разгоняться больше 15 км/ч.

При этом эксперты отмечают, что столкновения электросамокатчиков с пешеходами происходят и на тротуарах, но такие случаи не считаются ДТП, поскольку самокат по закону не является транспортным средством.

«Это как будто вы шли, а вам кто-то наступил на ногу, — сказал журналу «РФ сегодня» защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. — Электросамокат не является транспортным средством, он не является ничем, поскольку не записан ни в одном законе».

При этом, по данным МВД, всего в России в первом полугодии произошло 180 ДТП, в результате которых погибли пять человек и почти 190 пострадали.

Сколько стоит безопасность на дорогах России

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022-2024 годах планируется выделить из бюджета 1,3 триллиона рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на этот период.

В частности, в 2022 году на безопасность на дорогах планируют потратить 331,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 445,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 544,7 миллиарда рублей.

«В главном финансовом документе страны учтено предложение сенаторов о создании механизма софинансирования расходов регионов по капремонту и ремонту автодорог за счет доходов федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты, производимых на территории России», — рассказал нашему изданию председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Также по инициативе сенаторов кабмин предусмотрел в проекте увеличение объемов межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели в 2022 году направят 117,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 197,6 миллиарда рублей и в 2024 году — 261,7 миллиарда, рассказал сенатор.

Поддержат и организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог. Они смогут получить льготные кредиты — по ставке не выше 10 процентов — на опережающее выполнение заказов. Такое постановление утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

А согласно дорожной карте, которую ранее представил Минтранс, к концу 2021 года 40 процентов всех четырехполосных дорог (федеральных, региональных и муниципальных) должно быть с ограждением, к концу 2024 года этот показатель должен составить 100 процентов.

С этим согласен и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Единственный способ кардинально снизить число аварий на многополосных дорогах — установить там физические барьерные заграждения, считает эксперт.

«Есть североамериканская статистка (это по США и Канаде) — там тоже много дорог без барьерного ограждения. Так вот, количество ДТП на дорогах, где установлены барьерные ограждения, снижается в два раза, а смертность — на 80 процентов», — рассказал Шкуматов.