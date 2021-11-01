Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.35
Войти в почту

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили Германии

Motor.ruиещё 1
2 часа назад

Эксперты немецкой страховой ассоциации GDV назвали самые угоняемые автомобили в Германии. В 2020 году общее количество угонов снизилось на 15%, но злоумышленники обращали внимание на более дорогие модели, так что средняя стоимость угнанного автомобиля увеличилась до 20 тысяч евро. Лидер рейтинга — Land Rover Range Rover Velar, в пятёрку самых популярных у угонщиков моделей вошли BMW X6, Kia Stinger, Land Rover Range Rover и Lexus NX.

Какие автомобили предпочитают угонщики в Германии?
Фото: © Land Rover© Land Rover

Обозреватель Autobild отмечает, что в список попали только полностью застрахованные автомобили, так что реальная статистика угонов отличается. Однако в целом картина ясна — злоумышленники предпочитают кроссоверы и внедорожники, а больше всего краж автотранспорта случалось в Берлине.

Самые популярные у угонщиков марки (количество хищений в пересчёте на 1000 единиц автопарка) — Land Rover (1,9), Porsche (1,0) и... Mazda (0,7). Любят немецкие преступники и другие японские марки — например, у Mitsubishi, Lexus и Toyota показатель удельного числа угонов одинаков и равен 0,5. Однако в абсолютном выражении лидер Volkswagen — за год было похищено 1780 автомобилей этой марки.

Впрочем, в целом ситуацию с угонами в Германии нельзя назвать критичной. За 2020 год хозяева лишились 14 тысяч автомобилей, тогда как в России ежегодно происходит порядка 20 тысяч угонов. Однако в нашей стране среднестатистические угонщики предпочитают машины попроще.

Бортжурнал,Land Rover Range Rover Velar,Land Rover Range Rover,Lexus NX,BMW X6,Rover,Kia Stinger,Land Rover,Lexus,Mazda,Kia,Toyota,BMW,Volkswagen,Mitsubishi,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители