Какие автомобили предпочитают угонщики в Германии?

Эксперты немецкой страховой ассоциации GDV назвали самые угоняемые автомобили в Германии. В 2020 году общее количество угонов снизилось на 15%, но злоумышленники обращали внимание на более дорогие модели, так что средняя стоимость угнанного автомобиля увеличилась до 20 тысяч евро. Лидер рейтинга — Land Rover Range Rover Velar, в пятёрку самых популярных у угонщиков моделей вошли BMW X6, Kia Stinger, Land Rover Range Rover и Lexus NX.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Обозреватель Autobild отмечает, что в список попали только полностью застрахованные автомобили, так что реальная статистика угонов отличается. Однако в целом картина ясна — злоумышленники предпочитают кроссоверы и внедорожники, а больше всего краж автотранспорта случалось в Берлине.

Самые популярные у угонщиков марки (количество хищений в пересчёте на 1000 единиц автопарка) — Land Rover (1,9), Porsche (1,0) и... Mazda (0,7). Любят немецкие преступники и другие японские марки — например, у Mitsubishi, Lexus и Toyota показатель удельного числа угонов одинаков и равен 0,5. Однако в абсолютном выражении лидер Volkswagen — за год было похищено 1780 автомобилей этой марки.