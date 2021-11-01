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Лучшая замена для Tesla за 1,12 миллиона рублей

Car.ruиещё 2
1 час назад

Производители автомобилей из Китая не перестают удивлять выпуском на мировой рынок удивительных моделей машин.

Лучшая замена для Tesla за 1,12 миллиона рублей
Фото: Car.ruCar.ru

До этого акцент делался на производство автомобилей с ДВС, то теперь акцент сделан на электрокары. Одним из ярких моментов стало появление БИД Е20 2022 в кузове хэтчбек, доступного для приобретения только на территории Китая по стоимости 1 116 000 – 1 295 000 рублей в комплектациях Charming, Luxury и Noble. Цена машины приводится с учетом предоставляемой государством субсидии. Диапазон розничной стоимости машины составляет 1 290 000 до 1 468 000 рублей. У электромобиля есть возможность превратиться в серьезного конкурента для Kia Ceed, Mazda 3, Toyota Corolla и Skoda Octavia.

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Технические параметры. Машина ориентирована на бюджетную часть рынка, хотя и отличается богатым оборудованием, приемлемой ценой в сравнении с конкурентами и ультрасовременной внешностью.

В качестве силовой установки используется только один двигатель – электромотор, мощностью 75 кВт или 90 л.с. С использованием специального редуктора вращение от мотора передается на переднюю ось. Для питания используется литий-ионная батарея, мощностью 43,2 кВт ч, что обеспечивает передвижение на расстояние в 401 км без подзарядки.

Автомобиль пятидверной конструкции имеет вместимость 5 человек, а также большое отделение для багажа, объемом 400 литров, которое легко может быть увеличено при недостаточном количестве свободного пространства. Отличительной чертой машины становится динамика разгона - скорость от 0 до 100 км набирается за 10,3 секунды, а предельная скорость ограничена 130 км/ч, что достаточно для комфортного передвижения. Время зарядки от 0 до 80% составляет 30 минут.

Комплектации и стоимость. Самой доступной сборкой становится Charming по цене 1 116 000 рублей, включающая в себя электрический усилитель рулевого управления, галогенные фары, систему быстрой зарядки АКБ, камеру заднего вида, зеркало в салоне с антибликовым покрытием и многое другое оборудование.

За автомобиль, выполненный в комплектации Luxury, придется заплатить 1 368 000 рублей. Силовая установка в ней осталась без изменений, а в числе оборудования имеются такие добавочные опции, как колесные диски из легкого сплава, система мультимедиа на 4 динамика, рейлинги, двухзонный климатический контроль и т.д.

Наибольший интерес представляет комплектация Noble, стоимостью 1 468 000 рублей. Отличительной чертой становится количество дополнительных опций и электронных помощников водителя.

Плюсы и минусы. В качестве положительных качеств этого автомобиля выделяются следующие:

· Отсутствие загрязнения окружающей среды;

· Достаточный запас хода;

· Внешний вид;

· Продуманное оформление внутренней части;

· Приемлемая цена.

Несмотря на количество плюсов, есть и некоторые отрицательные моменты, куда относится не самая лучшая динамика, завышение показателей автономной работы и малое количество комплектаций.

Разработка этого автомобиля была начата уже давно, но реализация наработок до серийного экземпляра стала доступной только к 2019 году, когда она была презентована в Китае. Встреча автомобилистами оказалась очень теплой, что стало причиной отсутствия задержек в выходе серийной версии в 2020 году. Модель продолжает продаваться только в Китае, но на 2023 год запланировано увеличение географии продаж.

Бортжурнал,Кроссовер,Mazda 3,Toyota Corolla,Skoda Octavia,Mazda,Skoda,Kia,Toyota,Tesla,
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