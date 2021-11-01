Модернизированный Kia Xceed начал сбор заказов

Обновлённое семейство Kia Ceed дебютировало летом и уже анонсировано на российском рынке, приподнятый хэтчбек Xceed дополнил гамму спустя год после премьеры третьего поколения, так что его дизайн считается актуальным и изменений, в отличие от стандартных хэтчбеков и универсалов, тут нет, за исключением нового логотипа.

Фото: Kia Kia

Зато есть изменения в моторной гамме, вслед за европейскими Сидами, российский Xceed получит новую бензиновую турбочетвёрку 1.5 T-GDI семейства Smartstream отправившую в отставку двигатель 1.4 T-GDI (140 л.с. и 242 Н·м). Для нашего рынка мощность силовой установки дефорсирована со 160 до налоговыгодных 150 л.с., тяга осталась неизменной — 253 Н·м. Коробка передач прежняя — семиступенчатый «робот» DCT. Замена позволила сократить динамику разгона с места до 100 км/ч — с 9,5 до 9,2 с. Альтернатива прежняя — бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (200 л.с. и 265 Н·м) в паре с тем же преселективным «роботом», такой кросс-хэтч покоряет 0-100 км/ч за 7,5 с.

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На выбор четыре исполнения: Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Базовая версия укомплектована шестью подушками безопасности, датчиками света, давления в шинах и парковки сзади, камерой заднего вида, трекшн-контролем, ассистентом при трогании на подъёме, двухзонным климатом, обогревами руля и передних сидений, 4,2-дюймовой цветной приборкой, медиа-системой с восьмидюймовым экраном, Carplay и Android Auto, светодиодными фарами, круиз-контролем и 16-дюймовыми колесами с шинами Michelin. Цена — от 1 874 900 рублей.

Комплектация Prestige добавит систему мониторинга слепых зон, автопарковщик, датчик дождя, бесключевой доступ с дистанционным запуском мотора, обогрев заднего дивана и лобового стекла, электроприводы складывания наружных зеркал и крышки багажника, установит салонное зеркало с автозатемнением и диодные поворотники. Цена — от 2 019 900 рублей.

В наборе Premium+ за 2 239 900 рублей, помимо этого, будет люк на крыше, отделка из кожзама, спинка заднего дивана раскладываемая в пропорции 40/20/40, передние кресла с электрорегулировкой поясничного подпора (у водительского будет ещё и память), 12.3-дюймовая приборка, медиа-комбайн с дисплеем 10.25'', навигация, акустика JBL, электромеханический «ручник». Также такие кросс-хэтчбеки упакуют свежим комплексом активных помощников Drive Wise: адаптивный круиз-контроль, система предотвращения лобового столкновения, мониторинг разметки и дорожных знаков, автоматический дальний свет фар и система слежения за усталостью водителя.