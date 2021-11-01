Renault раскрыла цены особого Kaptur для России

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Kaptur в спецверсии Intense. Цена автомобиля стартует от 1,38 млн рублей.

Фото: Renault Renault

С новой комплектацией Kaptur впервые получил кузов в цвете оранжевый металлик (Orange Atacama) в сочетании с черной или серебристой крышей. Внешне автомобиль отличается антенной «акулий плавник», 17-дюймовыми дисками в сером исполнении и накладками на боковые зеркала. В отделке салона использована комбинированная обивка с оранжевой прострочкой, вставки «под карбон» на передней панели и воздуховоды в особом дизайне.

Версия Kaptur Intense создана на базе «средней» комплектации Drive. В список оснащения вошли климат-контроль, камера заднего вида и задние датчики парковки, датчики дождя и света, мультимедиа-система c сенсорным экраном. аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. В качестве опции предлагается полностью светодиодная головная оптика.