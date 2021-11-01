Volkswagen готовит «заряженный» ID.5 GTX

Кросс-купе Volkswagen ID.5 GTX должны были показать еще в начале осени на автосалоне в Мюнхене, однако дебют перенесли на 3 ноября. За считанные дни до премьеры немецкая марка опубликовала в соцсетях тизер модели, практически готовой к серийному производству. Ожидается, что «товарная» версия получит минимум отличий от представленного ранее прототипа, в движение ее будет приводить 299-сильная электрическая установка, а по динамике ID.5 GTX ненамного превзойдет ID.4 GTX.
Новому кросс-купе прочат батарею емкостью 77 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 497 километров по циклу WLTP (на 17 километров больше запаса хода обычного кроссовера ID.4 GTX). За счет более обтекаемого кузова и, соответственно, лучшей аэродинамики, ID.5 GTX может оказаться быстрее ID.4 GTX, которому требуется на разгон до «сотни» 6,2 секунды.
Но и стоить новинка будет дороже, чем ID.4 GTX, за который в Германии просят от 50,4 тысячи евро (чуть более 4,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Согласно стратегии развития Volkswagen, до 2030 года марка выпустит ряд электрокаров, одним из которых будет большой кроссовер ID.8 размером с Teramont. Также запланирован сити-кар, которой с большой долей вероятности назовут ID.1 либо ID.2.