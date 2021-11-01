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Volkswagen готовит «заряженный» ID.5 GTX: новое видео и дата премьеры

Motor.ru
4 часа назад

Кросс-купе Volkswagen ID.5 GTX должны были показать еще в начале осени на автосалоне в Мюнхене, однако дебют перенесли на 3 ноября. За считанные дни до премьеры немецкая марка опубликовала в соцсетях тизер модели, практически готовой к серийному производству. Ожидается, что «товарная» версия получит минимум отличий от представленного ранее прототипа, в движение ее будет приводить 299-сильная электрическая установка, а по динамике ID.5 GTX ненамного превзойдет ID.4 GTX.

Volkswagen готовит «заряженный» ID.5 GTX
Фото: © Volkswagen© Volkswagen
ID.5 GTX станет первым купеобразным кроссовером, построенным на платформе MEB, а приставка GTX в названии указывает на то, что речь идет о «заряженной» версии модели ID.5. Ожидается, что новинка получит силовую установку с 204-сильным электромотором на задней оси и дополнительным мотором на передней, суммарная отдача которых составляет 299 сил (пиковая мощность будет доступна только в течение 30 секунд).

Новому кросс-купе прочат батарею емкостью 77 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 497 километров по циклу WLTP (на 17 километров больше запаса хода обычного кроссовера ID.4 GTX). За счет более обтекаемого кузова и, соответственно, лучшей аэродинамики, ID.5 GTX может оказаться быстрее ID.4 GTX, которому требуется на разгон до «сотни» 6,2 секунды.

Но и стоить новинка будет дороже, чем ID.4 GTX, за который в Германии просят от 50,4 тысячи евро (чуть более 4,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Согласно стратегии развития Volkswagen, до 2030 года марка выпустит ряд электрокаров, одним из которых будет большой кроссовер ID.8 размером с Teramont. Также запланирован сити-кар, которой с большой долей вероятности назовут ID.1 либо ID.2.

Бортжурнал,Volkswagen,
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