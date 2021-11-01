Volkswagen готовит «заряженный» ID.5 GTX

Кросс-купе Volkswagen ID.5 GTX должны были показать еще в начале осени на автосалоне в Мюнхене, однако дебют перенесли на 3 ноября. За считанные дни до премьеры немецкая марка опубликовала в соцсетях тизер модели, практически готовой к серийному производству. Ожидается, что «товарная» версия получит минимум отличий от представленного ранее прототипа, в движение ее будет приводить 299-сильная электрическая установка, а по динамике ID.5 GTX ненамного превзойдет ID.4 GTX.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Soon you can explore the dynamic form of our #VWID5GTX ! ️



Its flowing coupé design and its aerodynamic roofline exude pure elegance, while the low gravity centre of our powerful #EV ensures a strong hold on the road.



Don’t miss the world premiere on Nov 3rd! pic.twitter.com/vR9rOx3dii— Volkswagen News (@volkswagen) October 29, 2021 ID.5 GTX станет первым купеобразным кроссовером, построенным на платформе MEB, а приставка GTX в названии указывает на то, что речь идет о «заряженной» версии модели ID.5. Ожидается, что новинка получит силовую установку с 204-сильным электромотором на задней оси и дополнительным мотором на передней, суммарная отдача которых составляет 299 сил (пиковая мощность будет доступна только в течение 30 секунд).

Новому кросс-купе прочат батарею емкостью 77 киловатт-часов, одного заряда которой хватит на 497 километров по циклу WLTP (на 17 километров больше запаса хода обычного кроссовера ID.4 GTX). За счет более обтекаемого кузова и, соответственно, лучшей аэродинамики, ID.5 GTX может оказаться быстрее ID.4 GTX, которому требуется на разгон до «сотни» 6,2 секунды.

Но и стоить новинка будет дороже, чем ID.4 GTX, за который в Германии просят от 50,4 тысячи евро (чуть более 4,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).