Таможенники изъяли у россиянина Toyota с абхазскими номерами

В Астраханской области россиянин лишился автомобиля, который был временно ввезен в страну гражданином Республики Абхазия для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей. Об этом рассказали в местном таможенном управлении.
Таможенники изъяли автомобиль Toyota Mark X с абхазскими номерами и отправили его на спецстоянку. В отношении гражданина Абхазии возбудили дело за незаконную передачу автомобиля другому лицу по ч.2 ст.16.24 КоАП.
«Одним из видов административного наказания за данное нарушение является конфискация транспортного средства. В случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн рублей, статьей 194 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в пресс-службе таможни.
Согласно ст. 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, гражданам иностранных государств запрещено передавать временно ввезенные для личного пользования транспортные средства гражданам РФ без разрешения таможенных органов.