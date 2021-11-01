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Актер из Need for Speed пересел на велосипед после угона четырех его автомобилей

Газета.Ru
2 часа назад

За один год у британского актера Доминика Купера, который сыграл антагониста в фильме «Need for Speed: Жажда скорости», угнали четыре автомобиля. Спустя несколько месяцев после последнего происшествия Купера заметили на велосипеде, передает Daily Mail.

После угона четырех его авто актер пересел на велосипед
Фото: Bandito BrothersBandito Brothers

43-летний актер передвигался по Лондону на черном складном электрическом велосипеде Gocycle G4. Такая модель весит менее 17 кг, способна преодолевать до 65 км на одном заряде батареи и стоит от £3999.

За один год у Купера, который живет в доме на севере Лондона, угнали Ferrari Dino 308 GT4 1978 года выпуска, Range Rover, классический Austin Healey и спорткар Jaguar XF. Также преступники взломали и повредили его Jaguar F-Type.

Из четырех автомобилей британскому актеру удалось вернуть только Ferrari Dino, который оценивается примерно в £80 тыс. Полицейские нашли спорткар на свалке.

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