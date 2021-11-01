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В погоне за «Майбахом»: у седана Audi A8 появилась роскошная версия

Wroom.ru
2 часа назад

Компания Audi представила новый удлинённый седан A8L Horch для китайского рынка.

В погоне за «Майбахом»: у Audi A8 появилась роскошная версия
Фото: WroomWroom

У «Мерседеса S-класса» есть версия Maybach, названная именем престижной немецкой марки довоенных времён. Похожим образом выбрали название и для самого дорогого варианта представительского седана Audi A8 — в честь компании Horch, расцвет которой пришёлся на 1930-е годы. Её основатель, инженер Август Хорьх, к тому моменту давно покинул своё детище из-за конфликта с акционерами, но ещё в 1909 году он создал новую автомобильную компанию Audi.

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Новый «Хорьх» создан на базе длиннобазного седана Audi A8L, и, как и в случае с «Майбахом», автомобиль ещё дополнительно растянули. Длина машины выросла на 12 см — до 5,42 метра.

Также Audi A8L Horch отличается от исходного седана новыми фарами с «уголками», бамперами и рисунком решётки радиатора. Завершают образ 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна и декоративные шильдики на кузове.

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Салон — только четырёхместный, с раздельными задними креслами, массивным центральным подлокотником, охлаждаемыми подстаканниками и улучшенной отделкой. Впрочем, такой вариант можно заказать и для обычного Audi A8L.

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Автомобиль оснастили бензиновым турбомотором V6 3.0 мощностью 340 л. с., восьмиступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией. О других вариантах силовых агрегатов пока ничего не сообщается.

Новый Horch будут продавать только в Китае, основном рынке для модели Audi A8. В России такие машины не появятся, хотя «Мерседес-Майбах» у нас продаётся с успехом: эту роскошную версию выбирают более четверти покупателей S-класса.

Бортжурнал,Audi A8,Maybach,Audi,Mercedes-Benz,
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