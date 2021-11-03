О каких машинах мечтают россияне

Эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили россияне считают идеальными. Для этого они провели исследование с участием 10 тысяч человек из разных регионов, которые описали машину мечты, назвав несколько критериев: от форм-фактора и мощности мотора до цены и страны-изготовителя. При этом только 21 процент россиян оказались полностью довольны уже имеющимся транспортом, причем почти треть из них (29 процентов) – водители в возрасте от 18 до 24 лет.

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Идеальный автомобиль, по мнению россиян, должен быть кроссовером либо внедорожником. За них «проголосовали» 24 и 31 процент участников исследования соответственно, что коррелирует со статистикой продаж: по итогам девяти месяцев 2021 года доля таких машин на рынке преодолела 50-процентный рубеж. Седан автомобилем мечты назвали 15 процентов россиян, универсал – 11 процентов, а хэтчбек или лифтбек – только девять процентов.

Что касается мощности мотора, то абсолютное большинство выбрало интервал от 150 до 300 лошадиных сил. Двигатели, выдающие от 300 до 500 сил, привлекают только 19 процентов опрошенных. При этом 42 процента предпочитают традиционные бензиновые двигатели, 22 процента – гибридные установки, 13 процентов – дизели, а еще 10 процентов – электрические моторы. Бензоэлектрические моторы и агрегаты на «тяжелом» топливе популярнее среди мужчин, а женщины чаще склоняются к обычным ДВС.

Автомобиль мечты 39 процентов респондентов родом из Германии, а 33 процента выбрали Японию как идеальную страну-производителя. Южнокорейский автопром привлекает только пять процентов россиян, российский – четыре процента, а североамериканский – три процента.