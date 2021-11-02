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5 требований работника ГИБДД: которые мы не обязаны выполнять

Car.ru
54 минуты назад

От встречи с представителями ДПС не застрахован ни один автолюбитель. Однако некоторые требования патрульных зачастую выходят за рамки законодательства.

Какие требования сотрудника ГИБДД водитель не обязан выполнять
Фото: Car.ruCar.ru

К примеру, сотрудник ГИБДД просит водителя выйти из машины. Но данное требование законно лишь при задержании гражданина или досмотре транспорта. При этом обязательно присутствие еще как минимум двух понятых.

Часто стражей порядка нервирует, когда их действия снимают на видео, и они просят прекратить съемку. Такое требование также неправомерно, поскольку ущемляет конституционные права граждан.

Не вправе требовать представители ДПС у водителя и личный паспорт. Их полномочия ограничены только документами по автомобилю.

Еще одной настойчивой просьбой может стать открытие багажника. Однако такие действия возможны только в рамках досмотра автомобиля. Он проводится в присутствии понятых и только при наличии оснований, четко очерченных законодательством.

Кстати о понятых. Нередко водителей заставляют ими быть под угрозой применения административной ответственности. Это также неправомерно.

Бортжурнал,ГИБДД,
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