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Audi представит электромобиль с запасом хода 500 км

Car.ru
2 часа назад

Электрифицированный транспорт с каждым годом становится все более востребованными. На фоне этого мировые производители активно предлагают новые модели электромобилей.

Audi представит электромобиль с запасом хода 500 км
Фото: Car.ruCar.ru

Audi представила новую модель, оснащенную электромотором. Серийный выпуск новинки, получивший название Q6 E-Tron, начнется в 2022 году. Сборка модели осуществляется на платформе PPE, разработанной совместно с производителем автомобильного концерна Porsche. Сборка Q6 E-Tron будет налажена на заводе, расположенном в германском городе Ингольштадте.

Большой салон станет главным преимуществом автомобиля. Пневматическая подвеска и светодиодные фары выделят машину среди конкурентов. Подробные технические параметры не озвучены, но известно, что на одном запасе батареи электрокар способен проезжать до 500 километров.

В салоне использован материал алькантара. Передняя панель выполнена из прочного пластика. Центральным элементом станет мультимедийная система с большим цифровым экраном.

Бортжурнал,Audi,Porsche,
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