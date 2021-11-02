Audi представит электромобиль с запасом хода 500 км

Электрифицированный транспорт с каждым годом становится все более востребованными. На фоне этого мировые производители активно предлагают новые модели электромобилей.

Audi представила новую модель, оснащенную электромотором. Серийный выпуск новинки, получивший название Q6 E-Tron, начнется в 2022 году. Сборка модели осуществляется на платформе PPE, разработанной совместно с производителем автомобильного концерна Porsche. Сборка Q6 E-Tron будет налажена на заводе, расположенном в германском городе Ингольштадте.

Большой салон станет главным преимуществом автомобиля. Пневматическая подвеска и светодиодные фары выделят машину среди конкурентов. Подробные технические параметры не озвучены, но известно, что на одном запасе батареи электрокар способен проезжать до 500 километров.