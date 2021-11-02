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Инструктор по вождению назвал оптимальную скорость в туманную погоду

Мослентаиещё 1
1 час назад

Инструктор контраварийного вождения Александр Журавлев назвал оптимальную скорость при тумане. Об этом сообщает Telegram-канал «Синие Ведерки».

Как водить машину в туманную погоду
Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиВиталий Белоусов / РИА Новости

«С такой скоростью, с которой авто остановится строго в границах видимости. Водитель всегда должен видеть конечную точку остановки», — говорит Журавлев.

По его словам, для видимости 50 метров самый максимум — 72 километра в час.

Рассчитывается скорость по времени реакции. На момент распознания опасности у водителя только на реакцию уходит около 0,5 секунды, если он смотрит на дорогу. Еще одна секунда уходит на начало эффективного торможения — от начала действий (перенос ноги, нажатие педали с выбором свободного хода педали, сжатие тормозной жидкости, сжатие колодок), и примерно одна секунда на само торможение, отметил инструктор.

Бортжурнал,Александр Журавлев,
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