Как водить машину в туманную погоду

«С такой скоростью, с которой авто остановится строго в границах видимости. Водитель всегда должен видеть конечную точку остановки», — говорит Журавлев.

Рассчитывается скорость по времени реакции. На момент распознания опасности у водителя только на реакцию уходит около 0,5 секунды, если он смотрит на дорогу. Еще одна секунда уходит на начало эффективного торможения — от начала действий (перенос ноги, нажатие педали с выбором свободного хода педали, сжатие тормозной жидкости, сжатие колодок), и примерно одна секунда на само торможение, отметил инструктор.