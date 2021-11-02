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Nissan Pathfinder возвращается в Россию

Autorating.ru
28 минут назад

На заводе Nissan в штате Теннесси (США) стартовало производство новых внедорожников Pathfinder которые возвращаются на российский рынок спустя шесть лет. По предварительным данным, первые вездеходы доберутся к нам в начале следующего года.

Nissan Pathfinder возвращается в Россию
Фото: Nissan Nissan

Пасфайндеры предложат в четырёх исполнениях и безальтернативной модификации с трёхрядной компоновкой и бензиновым атмосферником V6 3.5 (284 л.с. и 259 Н·м), в российской спецификации, мощность вероятно будет понижена до налоговыгодных 249 л.с.

В основе обновлённая архитектура с несущим кузовом: длина, ширина, высота — 5004x1979x1778 мм, колесная база — 2900 мм.

Nissan

В полноприводной трансмиссии — девятиступенчатый «автомат» и муфта подключения в приводе задних колёс. Также у «Следопыта» будет набор электронных помощников помогающих перемещаться по разным типам покрытия — «Снег», «Песок», «Грязь», помимо этого, тут в «базе» система стабилизации прицепа (до 2,72 т).

Nissan

В оснащении — до 10 подушек безопасности, цифровая приборка, медиа-система с телематикой и девятидюймовым дисплеем, акустика Bose, трехзонный климат-контроль, обогревы и электрорегулировки кресел, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль ProPILOT.

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