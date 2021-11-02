Как не убить автомобиль при "прикуривании"

После этого ставим рядом с вашей машиной автомобиль донор, обязательно с заведённым двигателем. И аккуратно, стараясь ничего не замкнуть, соединяем плюс с плюсом, а минус с минусом. Причём с плюсовым проводом будьте максимально осторожны. Если вы случайно замкнёте его на массу, вы можете вывести из строя и исправный автомобиль. В результате вместо одного неисправного транспортного средства у вас будет целых два. После подключения проводов нужно подождать несколько минут.