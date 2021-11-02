Электрокар или авто с ДВС: что дешевле в обслуживании?

Техническое обслуживание электрокаров обходится их владельцам дешевле, чем забота об автомобилях с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом свидетельствуют данные исследования, которые приводит издание Automotive News.

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В первые три месяца эксплуатации нового автомобиля с ДВС его обладатель в США расходует в среднем $53 (около 3,7 тыс. руб.), в год оно ему обходится примерно в $189 (13 тыс. руб.). Что касается электромобиля, то эти суммы составляют $123 и $306 (около 8,7 тыс. руб. и 21,7 тыc. руб.) соответственно.

Но обобщенные данные за три года меняют расклад в пользу владельцев электрокаров. В среднем они тратят за этот срок $514 (около 36,1 тыс. руб.), тогда как хозяева автомобилей с ДВС расходуют на обслуживание $749 (более 53 тыс. руб.).